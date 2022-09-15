Карл III вернул карточный долг Петру Авену

Король Великобритании выплатил долг в размере 25 тысяч фунтов стерлингов, которые задолжал российскому миллиардеру Петру Авену ещё в 2004 году во время игры в бридж.

Экс-руководитель «Альфа-банка», живущий в Лондоне, потратит эти деньги на оплату коммунальных счетов за август.

Как пояснил миллиардер, принц Уэльский Чарльз был весьма ограничен в своих средствах: все его денежные расходы контролировали родители. Королева Елизавета не одобряла пристрастия сына к игре в карты и не разрешала ему общаться с российскими олигархами.

Тем не менее, наследник престола был частым гостям на подпольных вечерах в доме Романа Абрамовича, где собирались в том числе бизнесмены из России для игры в бридж, подкидного дурака и другие игры, некоторые из которых запрещены британскими законами. Понимая затруднительное положение принца Уэльского, друзья часто давали ему играть в долг в расчёте на то, что он вернёт долги с процентами, став королём.

– Он мне всё вернул, даже ещё две тысячи сверху. Вам, может быть, смешно, а мне уже пообещали, что выставят меня из собственного дома, если я не заплачу за электричество. Каждый месяц приходит счёт на 20-30 тысяч фунтов. Работая в «Альфа-банке», я таких мелочей не замечал, но сейчас приходится экономить каждый миллион, и жить мне тяжело. По крайней мере, с долгами по ЖКХ за август я разберусь. Надеюсь, в сентябре кто-нибудь ещё из моих должников станет королём, иначе до зимы я не дотяну, – посетовал Пётр Авен.

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