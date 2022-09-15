Жителям Афин к зиме раздали бесплатные дрова

Местные власти одного из районов Афин разрешили жителям запастись бесплатной древесиной, которая осталась в парке после обрезки ветвей. Как передаёт NTD, так жителям греческой столицы решили помочь справиться с ростом цен на электроэнергию. Как отмечает канал, для многих дровяные печи будут единственной возможностью обогреть дома зимой.

Жители одного из районов Афин спешат в муниципальный парк, чтобы запастись бесплатной древесиной. Её предоставили местные власти, чтобы помочь справиться с ростом цен на электроэнергию. Для многих это будет единственная возможность обогреть дома зимой.

ИЛИАС ПАПАДИМИТРОПУЛОС, безработный: Мы будем топить дровяную печь. Она будет обогревать гостиную, в основном только гостиную, потому что на остальную часть дома тепла не хватает. Также будет одеяло с электроподогревом и частично кондиционер.

Проект поддержала местная экологическая организация. В итоге людям раздали около 20 тонн древесины, которая осталась после обрезки ветвей.

НИКОС КИОУСИС, природозащитник: Мы объединили усилия с жителями, и древесина не пропала даром. Мы почистили лес, а люди получили поддержку на зиму.

Из-за энергетического кризиса греки начали запасаться дровами на зиму ещё в июле. С конца августа цены на них выросли на 20—30 процентов. И даже несмотря на это сейчас время ожидания доставки превышает 20 дней. Ближе к зиме цены могут вырасти ещё больше. При этом розничные продавцы уже сейчас сталкиваются с нехваткой мест для хранения дров.

Около 70 процентов древесины поступает из Греции. Остальные 30 процентов — из балканских стран.

Местные жители говорят, что ближайшие холода могут превратиться в настоящее бедствие.

ПАРАСКЕВИ ГАЛАРИ, местная жительница: Не знаю, что будет дальше. Единственное отопление, которое у нас есть, — это дрова для камина, больше ничего. Есть несколько электрических обогревателей. Но зимой мы не сможем их включать, поскольку не можем позволить себе платить энергокомпании.

ГЕОРГИЯ ПАПАДИМИТРУ, местная жительница: Если в здании включат отопление, мы будем пользоваться им всего несколько часов. Если нет, то используем кондиционер, дрова, свитера или немного прогуляемся.

РИЗОС СТАМЕЛОС, местный житель: Не знаю, будем ли включать отопление, поскольку цены на котельное топливо стали очень высокими. Это уже не вариант. Остаётся только надеяться, что бог нам поможет и зима не будет очень суровой.

Цены на природный газ в Греции за год выросли в два с половиной раза, а на электроэнергию — почти на 40 процентов.

Премьер-министр страны призвал людей готовиться к трудной зиме, а также пообещал субсидии на топливо и повышение пенсий и зарплат.

Инфляция в стране подбирается к 12 процентам. Это самый высокий уровень почти за 30 лет.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.