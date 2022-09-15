 

“Беременность к лицу”: Настроенная родить второго Собчак вздулась до огромных размеров

15.09.2022, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наверное, мало кто ожидал, что знаменитая телеведущая, которая публично показывала свою нелюбовь к детям, однажды станет мамой, да какой заботливой и хорошей! Правда, с отцом маленького Платона Максимом Виторганом она рассталась, а на смену ему пришел Константин Богомолов, с которым теледива пока еще не обзавелась общими наследниками. Однако в одном из интервью Ксения Собчак заметила, что настроена родить второго ребенка – для своего нынешнего мужа.

Так что, неудивительно, что скандально известной блондинке то и дело приписывают беременность, и какие только поводы для этого не находят россияне. Накануне по Сети разлетелся снимок, от которого у публики вновь разыгралась фантазия: мол, на этот раз журналистка точно беременна, а скрыть живот уже не получается!

На фотографии Ксения Собчак сидит за столом в костюме оливкового цвета. Причем жакет звезды по какой-то причине как бы поднялся вверх, что создало впечатление, будто супруга Константина Богомолова вздулась до огромных размеров! Вот и стали в Сети люди судачить об “интересном положении” теледивы.

“Беременность вам к лицу. Красавица-мамочка. Поздравляем!”, – пишут на просторах интернета.

Однако факт беременности звезды все же можно поставить под сомнение. Дело в том, что рядом с ней на столе стоит бокал вина, которым, судя по всему, она скрасила вечер. Очевидно, что беременная Ксения Собчак со своей ответственностью вряд ли стала бы так расслабляться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.21 / Amnesty International признала «скопинского маньяка» узником совести

14.01.22 / Популярные актеры рассказали, почему Леонид Куравлев ушел в себя

01.03.22 / Гороскоп на март 2022 года

21.06.22 / Война в Ираке или в Украине – ведущие американские СМИ выслуживаются перед Вашингтоном

26.01.22 / В Москве из-за омикрона приостановлена плановая госпитализация детей

19.08.21 / Мексика прекратила поставлять в Россию грузовики ЗИЛ-130 из-за санкций США

01.04.21 / Бейонсе поделилась редкими кадрами с близнецами и дочерью Блу Айви

25.03.22 / Эксперт: новый проект московской службы занятости удобен для бизнеса

14.10.20 / Карабахское ханство: в кольце врагов

30.12.21 / Мнение: Депортация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика