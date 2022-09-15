“Беременность к лицу”: Настроенная родить второго Собчак вздулась до огромных размеров

Наверное, мало кто ожидал, что знаменитая телеведущая, которая публично показывала свою нелюбовь к детям, однажды станет мамой, да какой заботливой и хорошей! Правда, с отцом маленького Платона Максимом Виторганом она рассталась, а на смену ему пришел Константин Богомолов, с которым теледива пока еще не обзавелась общими наследниками. Однако в одном из интервью Ксения Собчак заметила, что настроена родить второго ребенка – для своего нынешнего мужа.

Так что, неудивительно, что скандально известной блондинке то и дело приписывают беременность, и какие только поводы для этого не находят россияне. Накануне по Сети разлетелся снимок, от которого у публики вновь разыгралась фантазия: мол, на этот раз журналистка точно беременна, а скрыть живот уже не получается!

На фотографии Ксения Собчак сидит за столом в костюме оливкового цвета. Причем жакет звезды по какой-то причине как бы поднялся вверх, что создало впечатление, будто супруга Константина Богомолова вздулась до огромных размеров! Вот и стали в Сети люди судачить об “интересном положении” теледивы.

“Беременность вам к лицу. Красавица-мамочка. Поздравляем!”, – пишут на просторах интернета.

Однако факт беременности звезды все же можно поставить под сомнение. Дело в том, что рядом с ней на столе стоит бокал вина, которым, судя по всему, она скрасила вечер. Очевидно, что беременная Ксения Собчак со своей ответственностью вряд ли стала бы так расслабляться.