 

Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе

15.09.2022, 9:05, Разное
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В здание на Неглинке актер Александр Галибин появился в 2013 году, когда сыграл поэта и революционера Николая Огарева в спектакле “Лондонский треугольник”. Спустя год он стал художественным руководителем актерско-режиссерского курса в ГИТИСе при “Школе современной пьесы”. Словом, он здесь аки рыба в воде. А вот к Дмитрию Астрахану у него в этой связи есть справедливые (и неудобные) вопросы.

“У этого театра были взлеты и были ровные какие-то пути, – говорит Галибин. – Но всегда этот театр сопровождали ученики Иосифа Райхельгауза. Труппа на 90 процентов состоит из его воспитанников. У них есть свой выработавшийся язык. В связи с этим у меня вопрос к Астрахану: как он будет работать тут? Или же будет приглашать звезд, а труппа будет просто обрамлять их участвовать в ролях второго или третьего плана?”

“Есть не язык Астрахана или Райхельгауза, а язык профессии, – отрезал новый худрук, – язык ремесла, которому нас всех учили в наших учебных заведениях. События, смысл, что мы играем, что болит, что отстаиваем на сцене – вот это важно. И на этом языке мы и будем стараться разговаривать и работать. Будем надеяться, Господь нас не оставит на этом пути. Но не исключаю, что на нем будет и какие-то драматичные моменты”.

Напомним, в 2022 году афишу театра, который всегда работал с современным и злободневным драматургическим материалом, Астрахан решил освежить Островским, Гоголем, Сухово-Кобылиным и другими авторами конца XIX века.


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