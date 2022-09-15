Как вакцинация против COVID-19 влияет на эрекцию?



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В настоящем исследовании оценивался риск развития эректильной дисфункции после вакцинации против COVID-19. Взрослые американцы были опрошены анонимно с использованием платформы Amazon Mechanical Turk (MTurk). Участники в возрасте 45 лет и старше, которые идентифицируют себя как биологические мужчины без эректильной дисфункции, диагностированной врачом, ответили на шестнадцать вопросов из специального опросника.

Респонденты предоставили информацию о прошлых диагнозах COVID-19, истории вакцинации и текущей эректильной функции. Около 47% мужчин были привиты вакциной Pfizer против COVID-19, 38,3% — вакциной Moderna и примерно 14% — вакциной Janssen. Анализ данных показал, что вакцинация против COVID-19 не была связана с повышенным риском эректильной дисфункции. Эректильная функция статистически не отличалась между вакцинированными и невакцинированными участниками.

В целом эти результаты могут иметь далеко идущие последствия для принятия решений и иммунизации общественного здравоохранения на фоне сохраняющихся проблем, связанных с нерешительностью в отношении вакцин и новыми мутантными вариантами SARS-CoV-2.