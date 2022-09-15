Мнение: О покушении на Зеленского

Ага. Невдолге после «эпохальной» фотосессии в Изюме, по поводу которой многие от восторга истратили годовой запас радостных соплей.

С другой стороны, на фоне вопросов ура-патриотической общественности России о причинах того, почему ни одна пушка не выстрелила в сторону города-сухофрукта, когда в нём пребывал The Президент и ни один дрон-камикадзе не завис над местами съёмок, оно и не удивительно. В конце концов, если начались «самообстрелы» энергетической инфраструктуры Украины со стороны ВСУ, то почему бы и не…

Ну, да, почему бы и не попасть в ДТП автомобилю с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Вот что известно на 3:00 мск 15 сентября.

Кортеж Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, в ДТП попал как сам автомобиль с президентом, так и машина сопровождения, а также некий другой автомобиль. Который, вероятно, и стал «виновником» дорожного инцидента. Естественно, его марка не сообщается. Известно только, что машина была легковой.

«Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю автомобиля (с которым столкнулся кортеж — А.Н.) экстренную помощь и оперативно передали его “скорой помощи”. Врач осмотрел президента [Зеленского], серьёзных травм не обнаружено», — успокоил сограждан Сергей Никифоров через запрещённый в России “Фейсбук”. Он добавил, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

И вот здесь начинается самое интересное.

У Киева открывается очередное «окно возможностей». Можно счесть этот дорожный инцидент случайностью, от которых не застрахован даже президент. Говорят, в ДТП побывал даже всесильный генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев — и также без последствий для здоровья. Можно интерпретировать это как прокол украинских спецслужб, не обеспечивших безопасность первого лица. Но можно ведь и обвинить Россию в организации «покушения» на легитимного главу суверенной страны, пусть даже и кривого-косого, как «всё в России». Да, в Киеве, а не в Изюме, но ведь и агентов КГБ никто не отменял…

Тем более, что версия с «покушением» даст Киеву конкретные плюшки в виде возможного причисления России к числу государств-спонсоров терроризма. Со всеми сопутствующими выгодами. Именно такого шага добивается Киев от Запада все последние месяцы.

Наверное, в скором времени картина прояснится. Пока же вопрос в том, что это было — случайность, инсценировка, приказ, частная инициатива или провокация?

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