 

Мнение: О покушении на Зеленского

15.09.2022, 8:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ага. Невдолге после «эпохальной» фотосессии в Изюме, по поводу которой многие от восторга истратили годовой запас радостных соплей.

С другой стороны, на фоне вопросов ура-патриотической общественности России о причинах того, почему ни одна пушка не выстрелила в сторону города-сухофрукта, когда в нём пребывал The Президент и ни один дрон-камикадзе не завис над местами съёмок, оно и не удивительно. В конце концов, если начались «самообстрелы» энергетической инфраструктуры Украины со стороны ВСУ, то почему бы и не…

Ну, да, почему бы и не попасть в ДТП автомобилю с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Вот что известно на 3:00 мск 15 сентября.

Кортеж Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, в ДТП попал как сам автомобиль с президентом, так и машина сопровождения, а также некий другой автомобиль. Который, вероятно, и стал «виновником» дорожного инцидента. Естественно, его марка не сообщается. Известно только, что машина была легковой.

«Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю автомобиля (с которым столкнулся кортеж — А.Н.) экстренную помощь и оперативно передали его “скорой помощи”. Врач осмотрел президента [Зеленского], серьёзных травм не обнаружено», — успокоил сограждан Сергей Никифоров через запрещённый в России “Фейсбук”. Он добавил, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

И вот здесь начинается самое интересное.

У Киева открывается очередное «окно возможностей». Можно счесть этот дорожный инцидент случайностью, от которых не застрахован даже президент. Говорят, в ДТП побывал даже всесильный генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев — и также без последствий для здоровья. Можно интерпретировать это как прокол украинских спецслужб, не обеспечивших безопасность первого лица. Но можно ведь и обвинить Россию в организации «покушения» на легитимного главу суверенной страны, пусть даже и кривого-косого, как «всё в России». Да, в Киеве, а не в Изюме, но ведь и агентов КГБ никто не отменял…

Тем более, что версия с «покушением» даст Киеву конкретные плюшки в виде возможного причисления России к числу государств-спонсоров терроризма. Со всеми сопутствующими выгодами. Именно такого шага добивается Киев от Запада все последние месяцы.

Наверное, в скором времени картина прояснится. Пока же вопрос в том, что это было — случайность, инсценировка, приказ, частная инициатива или провокация?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08.22 / Мнение: 5 минут до Армагеддона

02.08.22 / Северный участок МСД запустят в сентябре 2022 года

20.01.21 / США отключили телефонную связь с консульством России в Нью-Йорке

14.03.22 / Скандалы: Приключения «искусственного интеллекта» в России

03.05.22 / Das Erste – из-за подорожания энергии бассейны в Германии повышают цены и остужают воду

03.08.22 / Светлана Тихановская объявила о создании «паспорта хорошего белоруса»

23.08.22 / Французский балаяж – самое модное окрашивание осени: тенденции и секреты выбора для разных цветов волос

14.01.21 / В США подросток раскопал свыше 200 могил за год, чтобы превратить их обитателей в зомби

18.11.21 / Ученые предложили искать инопланетян в ДНК человека

26.06.22 / Американский вуз не смог собрать команду для участия в олимпиаде по физике после отъезда китайских студентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика