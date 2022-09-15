 

Гаитянцы вышли на протесты против инфляции и цен на горючее

15.09.2022, 8:05, Разное
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Улицы столицы Гаити снова наводнили толпы протестующих — на этот раз, недовольных решением правительства сократить топливные субсидии, пишет телеканал France 24. Участники демонстрации обвиняют премьер-министра Ариэля Анри в стремительном росте инфляции, из-за которой они уже не могут заплатить за еду и жильё, и распространении бандитизма, стоившего жизни сотням людей.

Полиция применила слезоточивый газ в попытке разогнать протестующих, решивших заблокировать движение на улицах столицы Порт-о-Пренс. Гаитянцы снова вышли на улицы, недовольные объявленным в воскресенье решением правительства сократить топливные субсидии.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы адресуем послание премьер-министру — наша ситуация стала катастрофической.

Это последний эпизод в череде протестов по всему Гаити, порой сопровождающихся применением силы, в ответ на стремительно растущую инфляцию, достигшую наивысшего уровня за десятилетие, и бандитизма, из-за которого погибли сотни людей, и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Участники демонстрации обвиняют премьер-министра Ариэля Анри, который также исполняет обязанности президента с тех пор, как в прошлом году был убит Жовенель Моиз, в том, что он несёт ответственность за сложившуюся ситуацию.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Пусть пакует чемоданы и немедленно уезжает! Потому что из-за него мне нечего есть, нечем заплатить за жильё. Ариэль вгоняет меня в нищету. Ариэль, ты должен оставить свой пост для кого-то, кто сможет управлять страной лучше!

В телевизионном обращении в понедельник премьер-министр повторил своё обещание организовать выборы как можно скорее — в идеале, до конца года. Но текущая ситуация, по его словам, не позволяет этого сделать.

АРИЭЛЬ АНРИ, премьер-министр Гаити: Отсутствие безопасности и бандитизм препятствуют свободному передвижению людей и товаров и несут угрозу организации выборов.

Насилие было особенно жёстким в столице в окрестностях Сите-Солей — крупнейшего района трущоб на Гаити, где увеличилось число убийств и похищений людей. В воскресенье двое молодых журналистов, расследовавших произошедшую там гибель подростка, были убиты из огнестрельного оружия, а их тела преданы огню. Во вторник женщина была убита в другом районе Порт-о-Пренса.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2022 года.

 


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