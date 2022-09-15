 

Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме

15.09.2022, 8:04, Новости дня
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Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Он также напомнил, что власти Сербии прямо или косвенно не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.

«Никоим образом прямо или косвенно не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость. Но вы нам и про это говорили, что будет, поэтому полезно, если люди услышат. Важно также знать, что все, что здесь говорили, фонтан желаний, это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава сербского государства два дня участвовал в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду – почти 14 часов.

«Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев – до 31 марта – будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», – подчеркнул сербский лидер.

Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 млн кубических метров газа, «чего должно хватить на два месяца» Сербии.

В завершение заседания большинство депутатов Скупщины проголосовали за обсуждавшийся два дня доклад о ходе переговоров Белграда и Приштины и ситуации в Косово в период с 15 июня 2021 года до 1 сентября 2022 года. За проголосовали 148 человек, против – 57, двое не голосовали из 207 присутствовавших от общего числа в 250 парламентариев.

Кроме того, Вучич заявил в ходе заседания, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.

На прошлой неделе Вучич заявлял, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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