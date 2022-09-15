 

Цены на нефть снизились на ожидании уменьшении спроса

15.09.2022, 8:03, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этой вид сырья, имея в виду и возможные перебои с предложением, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 7.40 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,18%, до 93,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,05%, до 88,44 доллара, передает ТАСС.

Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), рост спроса на нефть в мире по итогам года будет на уровне 99,7 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Кроме того, по данным агентства, мировая добыча нефти растет третий месяц, в августе достигла 101,3 миллиона баррелей в сутки.

«С точки зрения настроений, снижение прогноза спроса, которому противостоит беспокойство по поводу дальнейших перебоев с поставками российской нефти, в основном сохраняется», – сказала Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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