 

В посольстве США предложили россиянам получать визы в закрывшей въезд Польше

15.09.2022, 8:00, Новости дня
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Граждане РФ по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили в американском посольстве в Москве.

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан РФ на данный момент нет», – сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.

В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись, передает РИА «Новости». Кроме того, там отметили, что «правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».

«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий РФ мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», – добавила Палмер.

Она подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства. «Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине), граждане РФ не являются нашими врагами», – добавила она.

8 сентября Премьер-министры Польши – Матеуш Моравецкий, Эстонии – Кая Каллас, Литвы – Ингрида Симоните и Латвии – Артур Кришьян Каришш согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее.

Напомним, в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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