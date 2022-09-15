Скандалы: «Две женщины подарят мужчине больше любви»

Истории российских семей, которые выбрали многоженство

В России многоженство запрещено, но его активно практикуют. Причем несколько жен заводят не только мужчины из республик Северного Кавказа, но и жители других регионов. Кто-то мечтает о большой семье, кто-то хочет зачать как можно больше детей, другие утверждают, что многоженство — их лекарство от ревности и измен.

Чего на самом деле ищут россияне и россиянки в таких союзах и почему женщины соглашаются стать «вторыми», — в материале «Ленты.ру».

«Я перестал обещать физическую верность»

В группе знакомств многоженцев во «ВКонтакте» почти 3000 участников. Большинство анкет — мужские, женщины лишь иногда комментируют понравившиеся посты. Все мужчины в описании сразу предупреждают: одной женой ограничиваться они не собираются. Идеалом называют две или три женщины. Среди кандидатов есть как женатые мужчины, у которых на обеспечении одна или две супруги, так и холостые молодые люди.

Первым на сообщение корреспондентки «Ленты.ру» откликается Алексей (имя изменено). У него уже есть жена и дети, мечтает обзавестись второй. Правда, опыт многоженства у него уже был, но вторая женщина ушла из семьи. На вопрос, как пришел к идее многоженства, он отвечает, что веской причиной стали проблемы в браке.

«После 12 лет жизни с супругой и последовавшего за ними развода я задумался, что было не так. Проблемой развода оказалась обыденная ревность со стороны жены, хотя я не изменил ей ни разу, но общался с другими девушками, которые меня интересовали всегда помимо супруги, — рассуждает Алексей. — Супругу я любил и уважал, в семье всегда было все необходимое. Но практика показывает, что большинство мужчин устроены так же, как и я: им нравятся другие девушки».

После развода собеседник «Ленты.ру» начал встречаться с другой женщиной, а затем в отпуске пара спонтанно познакомилась с третьей.

«Мы втроем провели отпуск, причем у нас все было очень увлекательно и живо, — вспоминает он. — Я увидел, что если быть откровенным с девушками, то это их даже расслабляет в некоторой мере. После этого опыта я перестал обещать женщине физическую верность, хотя забота и чувство ответственности за отношения должны быть. Но в последующих отношениях я откровенно говорил, что могу знакомиться и общаться с другими девушками, не вовлекая их в семейные отношения»

Затем к Алексею пришло понимание, что подобные взаимоотношения были больше похожи на развлечение. Он осознал, что многим девушкам такая форма не подходит, да и с его стороны это часто оказывалось несправедливым. Вместе с девушкой он принял решение, что семью необходимо пополнить: предложить отношения той, которая им обоим понравится. В итоге серьезные отношения с двумя женщинами у него продлились четыре года.

«Отношения развалились, когда девушки одновременно забеременели. У них не сложилось чисто бытовое общение друг с другом. У меня есть два прекрасных сына от этих девушек, но живу я с одной из них»

По его словам, до беременности семья жила нормально. Но затем стали появляться претензии. Алексей предполагает, что, возможно, на ситуацию повлияли гормоны или желание каждой женщины занять особое место в семье.

Пока «семья» четыре года жила без детей, одна из женщин работала ассистентом врача-гинеколога, другая — в культурном детском центре. Сам Алексей обслуживает банкоматы и сейфы, работает специалистом по монтажу.

Обязанности распределялись относительно равномерно, «бытового рабства», как он утверждает, не было. Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что мог сам приготовить ужин или пропылесосить квартиру.

«Досуг делился почти поровну. Если мероприятие было для всех интересным, то ходили вместе. Cлучалось и такое, что с одной девушкой мы могли кататься на велосипедах и пойти в гости, другая оставалась дома, если не хотела никуда идти», — делится Алексей.

О своем семейном выборе мужчина рассказал и родителям. Сначала те удивились, но в итоге приняли позицию сына. Дети же относятся к многоженству спокойно — они выросли в этой атмосфере. Сам Алексей говорит, что живет в одной из европейских стран, где после принятия закона об однополых браках никого не удивляет подобная форма сожительства.

«При такой форме семьи в мужчине появляется огромная мотивация творить, создавать и работать и абсолютно нулевое желание пойти на сторону и заводить романы, — уверяет Алексей. — Плотское желание отпадает, а оно мешает заниматься важными делами. Состояние неудовлетворенности было у меня в первом браке, тогда я думал, что еще не нагулялся. Как и все остальные, сдерживал себя и не изменял из принципа».

«Вторая жена испытывает те же светлые чувства к мужу»

С «Лентой.ру» так же анонимно согласились пообщаться две девушки, которые живут в семьях, прктикующих многоженство. Мария (имя изменено) утверждает, что к идее пришла не самостоятельно — муж в первые же дни знакомства сообщил ей, что он многоженец.

«Так как я была далека от этого и не слышала про подобные отношения, я не смогла дать какую-либо реакцию по этому вопросу, — говорит она. — Я начала интересоваться этим вопросом, в интернете толковой информации не нашла. Поначалу был небольшой скептицизм, но решилась попробовать».

Познакомилась с супругом она в антикафе на игре в мафию. До встречи с будущим мужем девушка работала в общепите официанткой, после работы приходила домой часто раздраженная и уставшая, муж предложил уволиться и поискать что-то по душе. Вторая супруга, по словам Марии, живет в другой квартире — муж периодически ходит к ней. Женщина признается, что чувства ревности ей избежать не удалось:

«Поначалу чувство было очень сильным, — рассказывает она. — Были ссоры, я старалась работать над этим. Какое-то время держала все в себе, что очень сильно разрушало наши отношения. Затем с трудом, но начала делиться своими чувствами и эмоциями с мужем. Он начал помогать мне в поиске первопричин этих чувств. По моему мнению, вокруг очень много эгоистов, люди все чаще относятся к другим как к вещам. Мужчина не вещь, так почему он должен принадлежать кому-то? Определенно плюс многоженства в том, что ты избавляешься от эгоизма, ты учишься любить. К минусам, наверное, стоит отнести то, что это довольно трудоемкий процесс и не каждый сможет решиться на такое, но если все-таки сможет, этот минус превратитcя в громадный плюс»

Еще одна собеседница «Ленты.ру» Нина познакомилась с мужем в кафе, где работала в курортный сезон. Будущий супруг приехал в командировку. Уже через несколько дней женщина написала заявление об увольнении. Говорит, почувствовала, что это судьба. Муж оказался многоженцем.

«Поначалу была не ревность по отношению к другой девушке, а коварство. Потом же я стала переживать за чувства жены, — делится Нина. — Я не прошу мужа остаться со мной подольше, как бы мне этого ни хотелось. Всегда понимаю, что вторая жена испытывает к мужу те же светлые чувства, что и я. И что она так же скучает и так же хочет провести с ним время наедине. Я считаю, что это, напротив, хороший стимул быть лучше, чем вчера»

Она объясняет, что решение о приеме новой женщины в семью супруги принимают вместе. Но окончательное слово остается за мужем.

«Ленте.ру» удалось пообщаться и с теми, кто только находится в поиске второй жены, и узнать, зачем им это.

Например, Ведамир рассказал, что к идее многоженства он пришел с помощью книг Сидорова. К тому же мужчина всегда хотел большую семью, но его супруга по состоянию здоровья не сможет родить восемь или десять детей. Требования ко второй девушке озвучивает стандартные.

«Основное — готовность стать второй. Полгода назад мне написала девушка, которая выросла в семье многоженцев: там были две жены, которые родили по два ребенка. Иногда пишут феминистки или лесбиянки для того, чтобы посмеяться»

Мужчина работает фермером и не жалует городскую жизнь. Супруга к идее поиска второй жены сначала отнеслась негативно, но позже стала относиться спокойнее.

«Сейчас она поняла, что я настроен серьезно. Я из тех людей, кем нельзя манипулировать, меня это злит. Если женщина пытается на меня давить, то это плохо закончится, — рассуждает собеседник «Ленты.ру». — Я могу назвать себя сторонником патриархата и не люблю, когда женщина командует там, где ее не спрашивали»

Александр, еще один мужчина, который ищет вторую жену, преследует те же цели — создать многодетную семью. Пробовал привести вторую женщину в дом, но не получилось сойтись с ней характерами. Ожидаемо, к его идее жена отнеслась сначала негативно.

«Конечно, первая реакция была, мол, что за идея пришла в голову мужу. Так пошло противодействие. Это стандартное женское мышление, установки и убеждения, общехристианская мораль, что жена должна быть одна. У меня есть знакомые-многоженцы, и я вижу, насколько это практично», — рассуждает он.

В разговор вступает и его супруга Софья. Она признается, что пока не прочувствовала идею делить мужа с другой женщиной. Но рассуждает на эту тему с интересом.

«Мы живем в деревне, здесь жене трудновато успевать все одной. Удобно, когда домашние обязанности делятся поровну между двумя женами. Если жены нашли общий язык, то они могут поговорить друг с другом как подруги — с мужем не обсудишь некоторые темы, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Тем более чем больше берегинь, тем больше любви будет подарено мужчине двумя женщинами. Он получит больше поддержки, вдохновения и сил. Но общество к такому не готово. Друзья удивляются, когда я рассказываю о нашем выборе — не все воспринимают подобный поворот»

«Общество не готово»

Основатель портала про многоженство Леонид Егоров считает, что на нынешнем «брачном рынке» женщинам приходится довольно трудно — хорошие мужчины заняты, а те, кто остается, могут оказаться «пьющими или гулящими». Многоженство, по его мнению, решает эту проблему. У Егорова есть своя школа многоженства, где обучают, как принять идею такого семейного уклада. Причем берут в школу не всех.

«Стараюсь не брать замужних девушек и женщин, потому что им следует, на мой взгляд, слушаться одного мужчину в жизни. Произойдет разлад. Наверное, в разрезе феминистической идеи я говорю полный бред, но у меня такое мнение. Если какая-то девушка или женщина хочет узнать подробнее о многоженстве, то я рассказываю, почему оно не страшно», — говорит он.

Многоженство, по мнению Леонида, это большая ответственность. Таких семей мало, в больших городах многие предпочитают любовниц и содержанок, а женщины же нацелены на построение карьеры. Намного чаще такие семьи встречаются в небольших городах или деревнях — там, где девушке «важен сам мужчина, а не то, что у него есть и чем он обладает».

На вопрос, почему в группе про многоженство так мало женских анкет, отвечает коротко:

«Общество не готово к многоженству, а если сама девушка заявляет, что готова, то на нее выльется тонна оскорблений и негатива. Когда девушки публиковали анкеты, сразу набежали радикально настроенные комментаторы, в том числе другие женщины, которые пытались их задеть публично».

В русском многоженстве, как утверждает Егоров, женщины в семьях в основном не работают, но могут помогать мужу на ферме или в бизнесе. К такому типу семьи больше готовы те, кто мечтает быть любящей мамой или женой.

По мнению собеседника «Ленты.ру», от многоженства в исламе русское многоженство отличается тем, что мужчину выбирает сама женщина и на добровольной основе. На первых этапах всегда присутствуют притирки:

Всех нас воспитывали эгоистами и собственниками, поэтому начальный этап или притирка трудно переживаются. Может быть и ревность, и обида, и переезд к родителям или бабушке. Если есть любовь, она все побеждает. Все происходит не как в сказке, женщины в реальности много ревнуют и обижаются

При этом к многомужеству Леонид Егоров относится с подозрением. Он считает, что здесь скорее всего женщина имеет в виду большое количество сексуальных связей. В многоженстве же мужчине приходится содержать всех детей и жен, а это, по его мнению, слишком большая расплата за просто секс.

Сам же основатель портала пришел к идее многоженства, когда понял, что одновременно любит девушку, с которой познакомился, и свою жену. С девушкой он тогда жить не стал, но задумался о том, что ситуацию можно было бы исправить. Он замечает, что многие мужчины в больших городах живут на несколько семей, но вынуждены это скрывать.

«Поругался с одной, всегда есть другая»

Специалист психологической платформы Alter, гештальт-терапевт и сексолог Любовь Елкина предполагает, что многоженство мужчины выбирают не столько из сексуальных факторов, сколько из психологических. Выстраивать отношения с одной женщиной сложно — нужно прикладывать усилия. А если женщин несколько, между ними так или иначе создается конкуренция, наградой за победу в которой становится внимание мужа, ощущение избранности.

Мужчине же достаточно поддерживать соревнование за себя, и тогда можно расслабиться и быть любым, не вкладывая силы в развитие отношений. В таком случае мужчине вовсе не обязательно говорить о любви, дарить цветы и помнить о дне, когда пара познакомилась.

Второй фактор, который влияет на мужчин, — поднятие самооценки. Если внутри нет ощущения собственной значимости, мужчине требуются внешние подкрепления. Например, наличие дорогого автомобиля или множества женщин.

«Поругался с одной, всегда есть другая, — рассуждает эксперт. — Не боишься, что тебя оставят в одиночестве. Секс тоже не на последнем месте. Если одна женщина может отказаться, сослаться на то, что болит голова, то всегда есть другая».

Наконец, в мужчинах присутствует и потребность власти. По мнению Елкиной, она связана с нестабильной самооценкой. Любой контроль или его видимость ослабляет тревожность. Контролируя нескольких женщин, мужчина таким образом снижает тревогу о том, что кто-то увидит его таким, каким он сам себя ощущает, — никчемным и слабым.

Проблема самооценки касается и женщин, которые выбирают многоженство.

«Есть чувство ненужности, а здесь возникает ощущение, что ты нужна хотя бы этому мужчине. Возможно, девушка видела, что в семье отец изменяет матери, присутствуют тройственные отношения. Немоногамия становится для нее нормой, пусть даже это вызывает страдания, — говорит гештальт-терапевт. — Есть здесь и вторичная выгода: девушка может рассуждать в духе, что у нее так сложилась жизнь и она не в силах ничего изменить — вырастит детей, а на большее не способна. Одна из причин может быть в том, что от человека слишком многого требовали в детстве. Такой вид сожительства дает возможность спрятаться от ответственности, хотя эта ответственность и за свою жизнь»

Психолог полагает, что в многоженстве девушка чувствует себя комфортно, если у нее есть потребность к подчинению и высокая степень тревожности. В такой форме взаимоотношений женщина ищет защиту: подчиняясь, она отдает ответственность за себя другому, и беспокоиться больше не нужно.

Что же касается измен, то многоженство — отнюдь не решение этой проблемы.

«Самая вкусная нотка в изменах — это новизна. Рано или поздно это ощущение теряется даже с несколькими женщинами. Сексуальным фактором легко оправдать наличие нескольких жен. Но на самом деле здесь возникает большой вопрос. Иногда бывает так, что мужчина не может больше одного раза вступать в интимную связь с одной и той же женщиной, потому что все время ищет чего-то нового. Тогда это уже патология — сексоголизм», — говорит Любовь Елкина.

При этом психолог отмечает, что все вышесказанное применимо к тому общество, в котором традиционно принята моногамия. Если в культуре нормой считаются немоногамные отношения — гаремы, наличие в семье нескольких жен или мужей, — то тогда там работают совершенно другие психологические механизмы.

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В нынешнем российском законодательстве нет наказания за многоженство. Однако заключить несколько браков невозможно, а потому последующие супруги в многоженстве не будут обладать такими же имущественными правами, как первая жена, уверена партнер BGP Litigation и адвокат Виктория Дергунова. В то же время последующие супруги могут попытаться доказать, что какое-то имущество было приобретено на их деньги и показать соответствующие платежи.

Что же касается детей, рожденных в многоженстве, то здесь важным фактором является установление отцовства. В таком случае каждый ребенок становится наследником, неважно был ли он рожден в браке или вне его. Алименты никак не зависят от детей, на них имеет право законная супруга. Если брак не зарегистрирован, то претендовать на выплаты женщина не может.

Дарья Новичкова

Оригинал материала: “Лента.ру”