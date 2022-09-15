Скандалы: Без крыши над головой

Россиян начнут лишать единственного жилья

Согласно российскому законодательству, частная собственность неприкосновенна, но тем не менее есть ситуации, когда ее можно лишиться. Новые решения суда говорят о том, что даже владельца квартиры могут с легкостью попросить освободить помещение. За что россиян могут оставить без крыши над головой? Об этом «МК» рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

— В каком случае человека могут лишить квартиры?

-Когда вы оформляете ипотечный кредит, вы передаете свое жилье в залог банку и, если вам нечем будет выплачивать долг, банк может забрать себе залоговое имущество. Собственником такой квартиры официально являетесь вы, но распоряжаться ей в полной мере не можете. Забрать ипотечную квартиру, если вы не можете гасить кредит, согласно закону, кредитная организация может в любом случае, независимо от того, кто там прописан, есть ли несовершеннолетние и т. д.

— Как скоро могут изъять залоговое имущество?

-Такое возможно только по решению суда, который в среднем длится около полугода. Этому предшествуют, обычно, несколько месяцев просрочки по кредиту. После суда решение вступает в силу в течение 30 дней. Также в этот период возможна апелляция, которая может затянуть процесс еще на несколько месяцев. Затем ваша квартира будет продаваться с торгов, а это еще несколько месяцев. Таким образом, от момента, когда вы перестанете платить ипотеку, до момента выселения из квартиры может пройти более 1,5 лет. Если у заемщика появились деньги и он готов снова выплачивать кредит в любой момент, до вынесения решения суда, можно заключить мировое соглашение с банком.

-Что делать собственникам, которые оказались в безвыходном положении и четко понимают, что не смогут больше выплачивать ипотечный кредит?

-Гораздо разумнее продать квартиру самостоятельно, выплатить долг банку, а оставшиеся деньги забрать себе. Так можно продать жилье на гораздо более выгодных условиях. Правда для этого придется получить согласие банка. Но, кредитные организации охотно идут на продажу жилья самим собственником, поскольку это избавляет их от большого количества издержек и проволочек.

— Рассмотрим другой случай. Самовольная перепланировка является основанием для выселения из квартиры?

-Большая часть квартир не может похвастаться удобной, функциональной планировкой, особенно если речь идет о жилье, построенном в советские годы с крошечной кухней, маленькими санузлами и т.д. Поэтому достаточно часто собственники квартир решают усовершенствовать свое жилище и не всегда разрешенными законом методами. Например, при проведении перепланировки категорически запрещается: устраивать мокрые зоны над жилыми комнатами соседей снизу; переносить газовые плиты и вносить изменения в конструкции газовых труб; сносить несущие перегородки, а также часть перегородки между комнатой и лоджией; выносить на балкон или лоджию батареи центрального отопления; устраивать в квартире водяные теплые полы; урезать или демонтировать вентиляционные короба.

— Это элементы перепланировки, которые нельзя согласовать или узаконить?

-Да. Если в квартире обнаружится такая перепланировка, например, если вы будете заливать соседей, то вас могут через суд обязать за свой счет привести квартиру в первоначальный вид. Если этого не будет сделано в определенный судом срок, то может встать вопрос об изъятии у жилой площади и продаже ее с торгов. В этом случае квартиру заберут, продадут и выплатят вам вырученные за нее деньги за вычетом суммы, которая была потрачена на приведение квартиры в первоначальный вид. Поэтому перед тем как воплощать в жизнь свои дизайнерские фантазии лучше посоветоваться с архитектором и изучить требования законодательства, чтобы понимать что можно делать, а чего нельзя.

Людмила Александрова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”