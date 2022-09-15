Таинственная зона молчания Мапими

Что такое Зона молчания Mapimi (Мапими)? Это участок пустыни в 50 километров в поперечнике в заповеднике Мапими, недалеко от Больсон-де-Мапими в Дуранго. И, если верить местным легендам, то здесь очень много странного.

– Есть много историй о пришельцах и неопознанных летающих объектах в этой зоне, – сказал исследователь НЛО из Чиуауа Джеральдо Ривера. – Люди часто теряются в зоне. Когда это происходит, иногда из ниоткуда появляются высокие светловолосые существа.

В этом районе, по словам местных жителей, проживают группы инопланетных воинов. Район назвали la Zona del Silencio («Зона молчания») потому, что, согласно местным мифам, он насыщен магнитными волнами, настолько странными и уникальными, что радиопередачи и прочие сигналы связи здесь не работают.

Все это звучит очень мистично и странно – но правда ли это? Хотя за последние годы в этом районе определенно побывало немало «посетителей» из космоса, ни один из них не был высоким и светловолосым. Это были три обычных метеорита, которые в разное время упали в этот район: один в 1938 году, другой в 1954 году, который, что удивительно, попал в то же ранчо, что и его предшественник, а третий упал в 1969 году.

Но эти падения метеоритов – не самое странное, что когда-либо поражало тихую зону Мапими.

В июле 1970 года, когда ВВС США запустили ракету Athena из Грин-Ривер, штат Юта, в верхние слои атмосферы планеты. Она должна была упасть в Нью-Мексико, но вместо этого она совершила аварийную посадку прямо в центре Зоны молчания.

Никто точно не знает, что заставило ракету столь значительно отклониться от курса, но это вызвало настоящую бурю в СМИ, которая, пожалуй, не утихает до сих пор.

Нацистский ученый Вернер фон Браун, который участвовал в космической программе США, прибыл на место крушения вместе с сотнями местных жителей. По словам владельца ранчо Бенджамина Паласиоса, начался 28-дневный процесс раскопок, в ходе которого «американцы [привезли] временные общежития, лаборатории, кухни, медицинские учреждения и установили их прямо здесь, в пустыне».

– Они даже построили взлетно-посадочную полосу для перевозки грузов прямо в Хьюстон, – сказал он Atlas Obscura. – По железной дороге они вывезли тонны мусора.

Загадочная авария ракеты, тайная операция по очистке территории и истории о внеземной деятельности – это все, что нужно для хорошей теории заговора. Но кульминация наступила в 1966 году, когда благодаря исследователю нефтяной компании, эта область получила загадочное прозвище: Зона молчания.

Но почему в это зоне не проходят радиосигналы? Местные исследователи, которые охотятся за легендами и проводят туристов по зоне, обвиняют в этом подземные залежи магнетита и обломки метеоритов, которые мешают радиопередачам. Но некоторые ученые не согласны с этим объяснением.