«Я поскользнулась в ванной и умерла, а очнулась в измененной реальности»

Пользовательница сайта Реддит с ником ConcertSufficient966 уверена, что с ней недавно произошло что-то очень странное, возможно глюк в Матрице или попадание в иную реальность:

“Две недели назад я собиралась на вечеринку, назначенную на шесть часов вечера. Как раз перед тем, как я начала готовиться, одна из моих подруг написала мне сообщение, очень взволнованная. Ее парень, в которого она была влюблена последние четыре года, наконец пригласил ее на свидание, и он собирался пойти с ней на вечеринку.

Пока я отвечала ей, мой младший брат вошел в мою комнату и спросил, могу ли я подвезти его в дом его друга, на что я согласилась. Затем я пошла в ванную, чтобы принять душ и сделать макияж.

Я приняла душ, но когда собралась мыть голову, то поняла, что мой кондиционер закончился. Я была очень зла, потому что купила его всего за пару дней до этого, и это дорогой бренд. Моя младшая сестра всегда берет мои вещи, поэтому я знала, что именно она израсходовала мой кондиционер. Она также совершенно разгромила ванную, оставив повсюду лужи воды и свое грязное полотенце на полу.

Я была в бешенстве и собралась выйти из душа, чтобы отчитать ее, а также достать кондиционер. Но когда я стала выходить, в последнюю секунду я поняла, что сестра сдвинула липкий коврик, который лежит на полу нашей душевой кабины (наш душ и ванна ОЧЕНЬ скользкие без коврика).

Итак, когда я собиралась выйти, моя нога поскользнулась и я упала шеей вниз прямо на край ванны. Время, казалось, замедлилось в моей голове, и я помню, что моей последней мыслью было: “Вау, вот как я умру? Как глупо”.

Но вот в чем дело – в момент “удара” я, вздрогнув, проснулась в своей постели. Я знаю, это звучит глупо и банально, как что-то из тупого сериала Нетфликс, но буквально нет другого способа описать то, что произошло.

Перед тем, как пойти принять душ, я лежала в этой постели, но я не помню, чтобы я заснула. Также дело в том, что я имела осознанные сновидения в последние пять или около того лет, и если это был сон, то он был намного более ярким, чем все, что я когда-либо испытывала.

Но что меня удивило, так это то, что после того, как я “проснулась”, мне снова позвонила та же самая подруга, которая в этот раз была очень расстроена и рассказала, что парень, в которого она была влюблена, пригласил другую девушку на свидание, отчего ей совсем не хочется идти на вечеринку.

Я был удивлена, что между этим и “сном” было некоторое сходство, но сначала не придала этому особого значения. Когда я собиралась ответить подруге, в комнату вошел мой младший брат и спросил, не могу ли я отвезти его в дом его друга. Вся кровь отхлынула от моего лица. Он просто стоял в дверях, выглядя смущенным, и спросил меня, что случилось.

Я бросилась в ванную, чувствуя, что схожу с ума, и стала проверять бутылку с кондиционером. Я знаю, это звучит совершенно безумно, но бутылка в самом деле оказалась пустой. И коврик был действительно сдвинут в сторону.

После этого я снова легла в постель и написала своим друзьям, чтобы сказать им, что я не пойду на вечеринку”.

Эта история собрала множество комментариев, а также девушка указала некоторые другие подробности. В том числе после того, как она после “смерти” очнулась в постели, она ощущала тошноту и легкое недомогания, как будто “ничего не было реальным”.

Также она написала о еще одном случае “глюка в Матрице” в ее жизни, который произошел вскоре после случая в ванной:

“С пятнадцати лет я знала, что сделаю татуировку в виде лисы после того, как встретила лису на ферме моего дедушки. Я часто говорила всей своей семье и всем своим друзьям, что сделаю татуировку лисы, настолько часто, чтобы это стало мемом среди них, и потратила много времени, рисуя изображение лисы и спрашивая их мнения.

И вот я, наконец, накопила достаточно, чтобы сделать такое тату, и записалась на прием через две недели. А когда я рассказала маме и сестре об этом, они сказали: “Татуировка совы, верно?”.

Сначала я был просто немного раздражена и расстроена тем, что они забыли что-то, что было так важно для меня, но я подумала: “Неважно”. Я написала своей лучшей подруге, чтобы сказать ей, что я наконец-то делаю татуировку, и она ответила: “Боже, наконец-то сова!!!”

Я знаю, это кажется глупым, и я думаю, это можно объяснить другими причинами, но это показалось мне странным.

Я написала своей лучшей подруге, чтобы спросить, помнит ли она, почему я хотела сделать татуировку совы, в частности. Она сказала мне, что последние три года я безостановочно твердила ей, что хочу сову.

Я спросила ее, помнит ли она почему именно сова, и она пересказала в основном ту же серию событий, которые я помню, за исключением того, что сова пролетела мимо меня и приземлилась на соседнее дерево в середине дня, а не лиса, проходящая мимо меня. Я не знаю, она просто неправильно это помнит или я. Может быть, я просто схожу с ума или что-то в этом роде.

И я только что проверила свой альбом для рисования. И там везде сова. Кажется я схожу с ума прямо сейчас”.