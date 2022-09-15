Мнение: Искупить вину кровью

Пригожин агитирует зеков в одной из мордовских колоний вступать в ЧВК "Вагнер". Помните, сколько у нас в свое время снимали помойных фильмов про то, как во времена ВОВ в лагерях ГУЛАГа заключенным также предлагали искупать свою вину на фронте кровью.

Но как видим, как нужда пришла, приходится обращаться к проверенным методам товарища Сталина.

Причина таких мер понятна. Мобилизацию объявлять не хотят, но текущая численность группировки на Украине все еще недостаточна.

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