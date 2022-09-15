 

Мнение: Искупить вину кровью

15.09.2022, 3:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пригожин агитирует зеков в одной из мордовских колоний вступать в ЧВК "Вагнер". Помните, сколько у нас в свое время снимали помойных фильмов про то, как во времена ВОВ в лагерях ГУЛАГа заключенным также предлагали искупать свою вину на фронте кровью.
Но как видим, как нужда пришла, приходится обращаться к проверенным методам товарища Сталина.

Причина таких мер понятна. Мобилизацию объявлять не хотят, но текущая численность группировки на Украине все еще недостаточна.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.20 / Легендарный ведущий Ларри Кинг потерял двоих детей за две недели

22.02.22 / Новые постеры третьей части “Фантастических тварей”: Александр Кузнецов, Джуд Лоу и нюхль Тедди

02.04.22 / Вместо однотонного лака – бабочки, цветы и абстрактные завитки: свежие идеи весеннего френча – главного маникюра года

13.01.22 / «Власти сами наполняют порохом бочку, на которой сидят»

05.04.22 / Мнение: Актуальная социология

05.02.22 / Агата Муцениеце: 10 коротких вопросов

03.08.21 / Любовь Толкалина, Сергей Бондарчук, Егор Корешков и другие на закрытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

27.08.21 / Лолита Милявская рассказала, как живет ее 22-летняя дочь

10.09.22 / Пригожин одной фразой ответил на вопрос о его связи с “ЧВК Вагнера”

06.12.21 / Папа римский хочет встретиться со своим “братом” патриархом Кириллом: Всегда готов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика