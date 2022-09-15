 

Качиньский о репарациях – «шаг за шагом» — сначала Германия, а потом и РФ

15.09.2022, 5:15, Разное
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Сегодня получить от Германии репарации за ущерб, нанесённый Польше в период Второй мировой войны, будет намного проще, нежели от России, уверен польский лидер Ярослав Качиньский. Этими словами он объяснил очерёдность взысканий и добавил, что взыскание денежных средств с восточного соседа — лишь вопрос времени, пишет Business Insider.


АР

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «надо выбирать очерёдность», когда его спросили, почему его партия требует репараций именно от Германии, а не от России, пишет Business Insider.

На встрече с жителями подваршавской местности Прушкув Качиньский объяснил, однако, что такой порядок вовсе не случаен. «Вопрос репараций со стороны Германии — дело сложное, но реальное»,  — признал польский лидер. «Но со стороны РФ уже дело обстоит не так… По крайней мере в имеющейся ситуации», — добавил он. Шаг за шагом, по словам главы партии, это будет возможно. 

Business Insider напоминает, что «Право и справедливость» требует от Германии 6,2 трлн злотых за ущерб, нанесённый в период Второй мировой войны. «Вполне возможно было бы избрать другие методы подсчёта, тогда и эта сумма была бы намного выше», — подчеркнул Качиньский. Однако Берлин и так отказывается что-либо выплачивать. Польский лидер также обратил внимание на то, что вопросом, о котором не принято открыто говорить, выступает ущерб, причинённый Германией также во время Первой мировой войны.


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