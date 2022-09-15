Сенаторы США предложили законопроект об объявлении России «спонсором терроризма»

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение РФ в список «стран – спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.

По словам Блюменталя, он понимает, что Белый дом против объявления РФ «спонсором терроризма». «Со всем уважением, я с этим не согласен», – сказал он, заявив, что Россия якобы «заслужила право» быть включенной «в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия».

Если законопроект примут, глава американского государства Джо Байден сможет убрать Россию из списка «стран – спонсоров терроризма», но для этого он должен будет подтвердить Конгрессу, что Россия «больше не поддерживает акты международного терроризма» и что отказ от внесения ее в список «отвечает национальным интересам США», передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания РФ «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.

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