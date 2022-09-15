 

Сенаторы США предложили законопроект об объявлении России «спонсором терроризма»

15.09.2022, 5:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение РФ в список «стран – спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.

По словам Блюменталя, он понимает, что Белый дом против объявления РФ «спонсором терроризма». «Со всем уважением, я с этим не согласен», – сказал он, заявив, что Россия якобы «заслужила право» быть включенной «в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия».

Если законопроект примут, глава американского государства Джо Байден сможет убрать Россию из списка «стран – спонсоров терроризма», но для этого он должен будет подтвердить Конгрессу, что Россия «больше не поддерживает акты международного терроризма» и что отказ от внесения ее в список «отвечает национальным интересам США», передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания РФ «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.21 / Большинство россиян регулярно работают в выходные

08.07.20 / Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

03.12.21 / “Красотища неземная”, “Суперсекси”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару показала фигуру в пяти платьях

18.01.22 / Oshan готовит к продажам паркетник Z6

30.10.21 / Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс

19.10.20 / После изгнания из Google и Facebook «антимасочники» мигрируют в российскую соцсеть «Вконтакте»

29.01.21 / Врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID

12.09.21 / Резников назвал основную потребность людей, живущих на линии разграничения на Донбассе

07.03.22 / Политика: Какие страны будут признаны недругами России

21.01.22 / Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика