Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти

Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.

Как сообщил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.

Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.

—