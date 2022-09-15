 

Финляндия конфисковала связанные с Россией активы почти на 190 млн евро

15.09.2022, 5:13, Новости дня
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Конфискованы активы российских физических и юридических лиц, против которых ЕС ввел санкции, на сумму около 189 млн евро, информирует служба судебных приставов Финляндии.

Речь идет об акциях, недвижимости, танспорте, деньгах на банковских счетах. Учитывая, что летом сообщалось о конфискации активов на 80 млн евро, за летние месяцы сумма изъятых активов увеличилась более чем вдвое, передает ТАСС со ссылкой на MTV3.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Российские банки теперь могут приостанавливать операции с бизнесом в валюте страны, в которой были заморожена активы. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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