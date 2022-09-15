Цены на квартиры в ЦАО стартуют от 13 млн

За год новостройки в центральных районах Москвы подорожали на 52%, а средняя стоимость квартиры достигла 164 млн рублей. Однако в некоторых проектах ценник намного ниже. Впрочем, покупателям придется дополнительно потратиться на отделку.

Стоимость самой доступной квартиры в ЦАО составляет 13 млн рублей. За такую цену предлагается лот площадью 28,7 кв. м в премиальном доме MyPriority Basmanny от девелопера «Гранель».

От 18,7 млн рублей начинаются цены на квартиры площадью от 27 кв. м в высотном проекте Republic от застройщика Forma в районе Пресненский. В том же районе в 19,6 млн рублей обойдется квартира в масштабном квартале Headliner от группы «Кортрос». Площадь лотов – от 29,6 кв. м.

По цене от 22,6 млн рублей можно купить квартиры в премиальной новостройке Dialog от компании «Центр-Инвест» в районе Красносельский. Площадь жилья – от 31,3 кв. м.

Наконец, в проекте Voxhall от группы «Эталон» в Замоскворечье цены на квартиры площадью от 41,5 кв. м начинаются от 23,5 млн рублей.

Если рассматривать варианты с отделкой, то самый доступный ценник – от 45,5 млн рублей – действует в новостройке Lucky от компании Vesper в Пресненском районе. Площадь самого дешевого лота составляет 45,4 кв. м.