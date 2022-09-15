Мнение: Смещенная агрессия русского народа

Смещенная агрессия – хорошо описанное в психологической литературе явление. При всей распространенности (а она бывает даже у животных) – выглядит она всегда чрезвычайно жалко и в то же время гнусно. Что это такое? Ну это когда, например, на человека грубо и несправедливо наорал начальник на работе, обвинил в куче грехов и в том, чего он не делал – а человек молча стоял, слушал все словесные помои, которыми его обливали, внутренне кипел – а потом пришел домой и с размаху залепил оплеуху своей безропотной жене… за то, что она дала ему недосоленный борщ.

Или подростка во дворе подловил известный школьный хулиган, надавал ему пинков, обозвал разными нехорошими словами и отнял мелочь из кармана; подросток, весь кипя от унижения, приходит домой – и ногой со всей силы бьет щенка, который выбежал его встречать и которого он сам же несколько дней назад притащил домой.

То и другое – как раз смещенная агрессия. Суть – наш гнев вызван вполне конкретным субьектом, мы хотим его проучить, но… боимся, так как считаем его гораздо сильнее. А агрессия-то плещется, не находя выхода! И в итоге она изливается, “смещается” куда-то в сторону – на того или ту, кого мы НЕ боимся, от кого не ждем отпора, кого мы можем обидеть, как мы считаем, безнаказанно.

Довольно подлая штука.

Пример такой вот смещенной агрессии мы в эти дни можем наблюдать по всем соцсетям, где обсуждается кейс “российских учителей на Украине”. В очень многих случаях разговор как-то незаметно, особенно в “прогрессивных” чатах, вообще куда-то съехал с темы росагрессии на Украине, Харьковской области и вообще СВО совсем в сторону – люди принялись гневно обличать… российских учителей как таковых, неважно, на Украине они или где. Русских учителей упоенно полощут КАК КЛАСС, всем сословием, приговаривая “Так им и надо! Мы их ненавидим! Поделом им!!” И объясняют, за что: учителя, оказывается… искажают выборы. Вот в чем их неискупимая вина! Они, гады, неправильно считают голоса. Они фальсифицируют! Они подделывают бюллетени! Мы их всех за это дружно ненавидим! Если бы не учителя, у нас в стране давно бы цвела и пахла самая грандиозная честнейшая демократия, любой Америке на зависть!

Звучит, как будто я заделался Петросяном; но нет, люди это всё пишут ВСЕРЬЕЗ. Прямо пылают праведным гневом. “Хорошо, пусть там украинцы их всех расстреляют! Хватит, попили нашей крови!” И т.д.

Какой-то позорный цирк. В самый, надо сказать, неожиданный момент зашевелились по стране поборники демократии. Нашли врага!

Глядя на внезапно возникшее беснование в пабликах, только рот раскрываешь от изумления. И даже как-то неудобно возражать, словно детишкам – что все-таки выборы в стране, уже многие годы, подделывает… вы не поверите… действующая власть! Что избиркомы формирует действующая власть. Что закрывает глаза на любой беспредел судебная система РФ, то есть опять же – действующая власть. Какие учителя?? Вы что все – с ума посходили?!

А они не посходили. Это у них смещенная агрессия, только и всего. Всё они понимают на самом деле… вот только против властей вякать страшно. Власть – как тот начальник или как тот дворовый хулиган: они, чего доброго, “догонят и еще дадут”. Поэтому в качестве безопасной груши для биться выбираем тех, кто сдачи заведомо не даст, кого “и так все ненавидят” еще со школы. Укажем на учителей! Ату их! Это из-за них у нас нет демократии! Пусть их убивают украинцы!

Чрезвычайно жалкое и глупое зрелище – этот всеобщий скулеж и тявкание в безопасную сторону. Постыдились бы, ей-богу.