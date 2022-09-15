 

Мнение: Карачунская дамба повреждена

15.09.2022, 4:15, Разное
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В результате циничных самообстрелов ВСУ серьезные повреждения получила Карачунская дамба в районе Кривого Рога. Целостность структуры нарушена.

Карачуновская дамба составляет 205 метров в длину и относится к 1-му классу капитальности. Каждую весну её укрепляют, проводя ремонтные работы, но несмотря на это, плотина вздута и изъедена временем практически по всей длине.

Учёные утверждают: в случае прорыва дамбы почти 300 миллионов тонн воды хлынут в город, затопив 70 км². Центрально-Городской район может быть затоплен выше третьего этажа.

На Украине заявляют, что некоторые переправы на реке Ингулец, которые использовались для обеспечения операций на нашей стороне реки, начало сносить течением. Так что в данном случае помимо прочих бонусов, еще и тактическая выгода, противнику будет сложнее вести операции через Ингулец.

Источник: Colonel Cassad


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