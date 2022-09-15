 

Пауков-скакунчиков заподозрили в способности видеть сны

15.09.2022, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые доказали, что пауки-скакунчики вида Evarcha arcuata могут обладать подобием быстрой фазы сна человека. Когда насекомые входят в нее, у них дергаются лапки и глазные трубки.

Авторы новой исследовательской работы считают, что данный вид пауков может даже видеть сны благодаря такой способности погружаться в сон. Отдых многих животных представляет собой чередование быстрых и медленных фаз работы нервной системы и мозга. Подробности эксперты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Впервые фазу быстрого сна у человека описали примерно 70 лет назад. На данный момент этот механизм обнаружен у пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и даже некоторых головоногих. Изучение данной особенности у животных поможет лучше понять, как она работает у человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.22 / Алек Болдуин вернулся на съемочную площадку после случайного убийства оператора

30.11.21 / Блейзеры, длинные пальто и сумки: предметы гардероба, которые очень хорошо сочетаются с джинсами

05.08.21 / Чикагский Вестник №30. Планета необитаемых островов

04.07.20 / Звезда “Грязных танцев” Дженнифер Грей разводится с мужем после 19 лет брака

12.01.22 / Петр Федоров: “Оказавшись на грани смерти, человек чувствует все острее”

10.08.22 / МКС останется без России, но освоение космоса всё равно предполагает международное сотрудничество

01.07.22 / Бывшая жена Пьера Нарцисса вцепилась в квартиру мертвой хваткой: Ничего не отдам!

20.04.22 / С 1 мая в России введут туристический сбор за выезд на дачу

03.09.22 / Королева закрыла калитку за разведенным Тарзаном: Ну давай там!

17.12.21 / Мнение: Письмо: “Нетерпеливая дура”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика