Пауков-скакунчиков заподозрили в способности видеть сны

Ученые доказали, что пауки-скакунчики вида Evarcha arcuata могут обладать подобием быстрой фазы сна человека. Когда насекомые входят в нее, у них дергаются лапки и глазные трубки.

Авторы новой исследовательской работы считают, что данный вид пауков может даже видеть сны благодаря такой способности погружаться в сон. Отдых многих животных представляет собой чередование быстрых и медленных фаз работы нервной системы и мозга. Подробности эксперты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Впервые фазу быстрого сна у человека описали примерно 70 лет назад. На данный момент этот механизм обнаружен у пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и даже некоторых головоногих. Изучение данной особенности у животных поможет лучше понять, как она работает у человека.