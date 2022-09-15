 

Мнение: Армения

15.09.2022, 3:39, Разное
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В Армении массовая демонстрация, переходящая в беспорядки, с требованием отставки Пашиняна.

Пашиняну не позавидуешь: с одной стороны бесперспективная война, которую он однозначно проигрывает во всех раскладах, причем помощь от ОДКБ так и не придет, что, в общем-то, и ранее вызывало обоснованные сомнения.

С другой стороны – местная Z-торсида, требующая войны до победного конца. По большей части это сторонники прежней власти «карабахских генералов», лишившихся уютной возможности пилить бюджеты и которые, собственно, и развалили армянскую армию, что и привело к поражению в войне с Азербайджаном и потерю большей части Карабаха.

Теперь они хотят вернуться.

Пашинян, сделав (пускай и вынужденно) ставку на Кремль, теперь пожинает плоды своих собственных просчетов и провалов. Воевать он не может, заключать позорный мир – тоже. Это ситуация, в которой вообще нет решений. Ни хороших, ни плохих.

Источник: Эль Мюрид


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