Мнение: Поддержка блога!

В последнее время читателей у блога явно становится больше – может быть, это знак того, что навязанная “патриотическая” истерия пошла на спад, вместе с солнечными днями и столбиком термометра? Все это время блог Сапожника в противофазе с лихими настроениями и победными ожиданиями российской публики – но понемногу, видать, в сумеречное сознание народных масс проникает понимание – ПОБЕДЫ НЕ БУДЕТ.

А что будет? Мой блог расскажет – если выживет. И если будет кому.

Поддержать блог:

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 1179 9416

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Пейпал – [email protected], написать “Для Рощина”

Я не даю надежды, я просто пишу, как чувствую.