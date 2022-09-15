 

Мнение: Поддержка блога!

15.09.2022, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время читателей у блога явно становится больше – может быть, это знак того, что навязанная “патриотическая” истерия пошла на спад, вместе с солнечными днями и столбиком термометра? Все это время блог Сапожника в противофазе с лихими настроениями и победными ожиданиями российской публики – но понемногу, видать, в сумеречное сознание народных масс проникает понимание – ПОБЕДЫ НЕ БУДЕТ.

А что будет? Мой блог расскажет – если выживет. И если будет кому.

Поддержать блог:
Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Пейпал – [email protected], написать “Для Рощина”

Я не даю надежды, я просто пишу, как чувствую.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / “Неубиваемая тля”: поможет средство для мытья стекол, водка, кока-кола и другие

23.08.22 / Мнение: Исчезнувший ресурс

28.10.20 / Мэрию Нижнего Новгорода возглавил победитель «Лидеров России»

01.05.22 / Cокращение потребления российского газа приведёт к сильному удару по европейской промышленности

03.04.21 / Акции Google рухнули после объявления о перезапуске RuTube

11.11.20 / Мнение: По Европе бродит призрак «Единого Запада»

03.12.21 / Ролик, покоривший Тик Ток, показал, как мебель выплёвывает кота

25.05.22 / Какие существуют риски покупки жилья на первичном рынке

29.03.22 / Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестпроектов

21.09.20 / НОАК начала в Тайваньском проливе учения реально приближенные к боевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика