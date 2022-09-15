Мнение: Поддержка блога!
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В последнее время читателей у блога явно становится больше – может быть, это знак того, что навязанная “патриотическая” истерия пошла на спад, вместе с солнечными днями и столбиком термометра? Все это время блог Сапожника в противофазе с лихими настроениями и победными ожиданиями российской публики – но понемногу, видать, в сумеречное сознание народных масс проникает понимание – ПОБЕДЫ НЕ БУДЕТ.
А что будет? Мой блог расскажет – если выживет. И если будет кому.
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Пейпал – [email protected], написать “Для Рощина”
Я не даю надежды, я просто пишу, как чувствую.
Источник: Размышления вольного социолога
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