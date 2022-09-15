 

Мнение: Польша требует с Германии репараций

15.09.2022, 2:54, Разное
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Польша официально потребовала с Германии репараций за вторую мировую войну. Соответствующую писульку уже подмахнули в польском Сейме. Несмотря на то, что Германия что-либо платить Польше отказывается, Польша собирается на официальном уровне добиваться от Германии выплаты репараций. Германия считает, что вопрос закрыт и ничего платить Польше не собирается, о чем официально не раз заявляла. Тем не менее, Польша продолжает жить в своем чудесном розовом мире.

Более того, согласно заявляниям кретинов из партии Качинского, после того, как Польша добьется от Германии выплаты репараций, Польша также хочет получить репарации за вторую мировую войну … с России.
Сейчас мол это сложно сделать, но когда-нибудь…

В общем, лучшее что случалось с Польшей, это моменты, когда ее делили.

Источник: Colonel Cassad


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