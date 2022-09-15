Проходная женщина – Личное мнение

Несчастная Карпович была вышвырнута не только из личной жизни Павлушки Прилучного, но и из рабочей.



Фото: Соцсети

Поговаривают, что Мирославу убирают из совместного с ним спектакля.

Помните, как молниеносно открестился Павлик от Карпович, женившись на Брутян?

Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой.



Мирославу называли разлучницей, разбившей семью Павла и Агаты, а ведь ей была уготована куда как более жалкая участь: участь проходного варианта.

Проходной вариант — это трамплин, от которого мужик отталкивается, когда он только что выскочил из плохих отношений (ну, или его выперли), но ещё не потерял голову от новой любви.

В проходной вариант не влюбляются. На проходном варианте не женятся. Проходной вариант используют.

Используют в качестве ушей, в которые можно лить понос жалоб на бывшую. Используют в качестве живого существа в непривычной пустоте своей жизни. Существа, безусловно, временного, но на тот момент нужного.

Павлик же сам говорит про свои отношения с Карпович:

На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой.

И это правда: нигде не выставляли. В Сети вы не найдёте фотографий, где Прилучный и Карпович обнимаются или хотя бы держатся за руки, как влюблённые. Мирославе и не снились такие нежности от Павлика, которыми тот заваливает Брутян.



Фото: Соцсети

Почему?

Да потому, что к проходному варианту мужчина не испытывает ни нежности, ни страсти.

Женщина, согласившаяся на участь проходной, себя таковой не считает. Ощущая постоянный холод от мужчины, она, тем не менее, надеется и на любовь, и на счастье, и на какое-то совместное будущее с ним. Мужчина же просто зализывает с ней раны, полученные в ходе жизни с другой.

Карпович всегда будет ассоциироваться у Прилучного со стрессом развода с Муцениеце. Проехав развод, он проехал и Мирославу, и теперь у него — счастливая жизнь с чистого листа. И этот чистый лист — улыбчивая и лёгкая Зиппи.

Так выглядит правда.

Лапоньки, никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на участь проходного варианта. Не связывайтесь с мужчинами, которые ещё не пережили расставание с другой, которые ещё на неё злятся, что-то там с ней делят, а вас используют в качестве то ли жилетки, то ли просто дышащего тела рядом.

Договорились?

Были проходной женщиной? Как себя чувствовали в этой роли? Чем дело кончилось?

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