Генерал бундесвера не видит контрнаступления украинцев, а успешное наступление видит

По мнению генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, реального контрнаступления со стороны украинской армии до сих пор не наблюдается. В интервью немецкому журналу Focus он пояснил, что речь идёт, скорее, об отдельных контратаках, которые могут использоваться для отвоёвывания определённых участков, но не для оттеснения РФ на широком фронте. Кроме того, у РФ ещё есть большой военный резерв, который она пока не задействовала, предостерегает немецкий генерал.



AP

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн пока не видит реального контрнаступления украинцев. «Я осторожен с терминами», — заявил он в интервью берлинскому новостному журналу Focus.

В лучшем случае, он видит «контратаки, которые могут быть использованы для отвоевания мест или отдельных участков фронта, но не для оттеснения РФ на широком фронте». Приближающаяся зима также «не уменьшит горе — наоборот».

При этом Цорн отметил, что украинская армия действует «разумно, редко применяет широкое наступление и проводит операции в суверенной и очень мобильной манере». Всего две недели назад генерал бундесвера готов был поверить в то, что через шесть месяцев весь Донбасс будет в руках России. Сегодня он считает, что российским войскам это не удастся.

Однако в том, что у украинцев действительно хватит сил для контрнаступления, Цорн, самый высокопоставленный военный бундесвера, сомневается: «Им потребуется превосходство, по крайней мере, 3 к 1».

В то же время Цорн выступил в защиту немецких поставок оружия. По его словам, список поставленных вооружений значителен как в количественном, так и в качественном отношении. «Вместе с голландцами мы оснастили целый украинский батальон самоходной гаубицей 2000, а также реактивной системой залпового огня MLRS. Обе были из наших собственных запасов. Последний из 30 «Гепардов» только что был передан украинцам. Кроме того, мы поставили бесчисленное количество автомобилей, боеприпасов и оборудования. Отправляя IRIS-T, мы поставляем систему противоракетной обороны, которую хотели бы иметь сами. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил генерал бундесвера в интервью журналу Focus.

При этом он предостерегает от дальнейших поставок оружия: «Мой совет — признать наши цифры: всё, что мы отдаём, нам нужно вернуть». По его мнению, Путин понимает только один язык — «это язык власти». Поэтому для эффективного сдерживания нужны соответствующие силы. «Наши партнёры рассчитывают на нас», — прибавил генерал Цорн.

В интервью Focus он также не в первый раз выразил опасения по поводу того, что РФ может открыть второй фронт, и даже назвал возможные места нападения — это Калининград, Балтийское море, финская граница, Грузия, Молдова. «У Путина есть такие возможности», — уверен высокопоставленный представитель бундесвера. Несмотря на то что около 60% сухопутных войск РФ задействованы в боевых действиях на Украине, у сухопутных войск и особенно у российского военно-морского флота и военно-воздушных сил всё ещё есть незадействованные возможности, предостерегает Цорн. «Если бы Путин приказал провести всеобщую мобилизацию, у него бы тоже не возникло проблем с кадрами», — добавил он.

В четверг и пятницу в Берлине пройдёт крупная конференция бундесвера, на которой вместе с Цорном выступят министр обороны Ламбрехт и канцлер Шольц, пишет немецкий журнал Focus.