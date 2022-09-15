Создан сверхбыстрый квантовый компьютер, который выполняет операцию за 6,5 наносекунды

Японские специалисты разработали метод вычислений для квантовых компьютеров, который существенно увеличивает скорость вычислений. Это позволит преодолеть многие недостатки и ограничения подобного рода техники.

Эксперты решили манипулировать атомами так, чтобы создать сверхбыстрый квантовый вентиль. У них также получилось отказаться от необходимости учитывать внешние помехи и шум во время вычислений.

Чтобы воплотить теорию на практике специалисты воспользовались атомами рубидия, которые охладили практически до абсолютного нуля, а затем с помощью оптического пинцета разместили в одном микрометре друг от друга. После воздействия на конструкцию лазером с импульсом 10 пикосекунд удалось добиться квантовой запутанности всего за 6,5 наносекунд.