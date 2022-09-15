Новое самозаживляющееся покрытие автомобиля избавляется от царапин за полчаса

Корейские ученые разработали покрытие, способное самостоятельно восстанавливаться после царапин с помощью солнечного света всего за 30 минут.

Материал изготовили из полимерной сетки акрилполиола, который характеризуется затрудненными кардбидными связями. Это говорит о том, что соединение разрушается под влиянием внешних факторов, но затем восстанавливается с образованием новых полимерных структур.

Устранение царапин осуществляется под воздействием солнечного света за счет добавления в состав светочувствительных красителей. В результате эксперимента удалось добиться полного исчезновения легких царапин на поверхности машины, покрытой пленкой, всего за 30 минут.