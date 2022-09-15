 

Новое самозаживляющееся покрытие автомобиля избавляется от царапин за полчаса

15.09.2022, 2:27, Разное
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Корейские ученые разработали покрытие, способное самостоятельно восстанавливаться после царапин с помощью солнечного света всего за 30 минут.

Материал изготовили из полимерной сетки акрилполиола, который характеризуется затрудненными кардбидными связями. Это говорит о том, что соединение разрушается под влиянием внешних факторов, но затем восстанавливается с образованием новых полимерных структур.

Устранение царапин осуществляется под воздействием солнечного света за счет добавления в состав светочувствительных красителей. В результате эксперимента удалось добиться полного исчезновения легких царапин на поверхности машины, покрытой пленкой, всего за 30 минут.


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