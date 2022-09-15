 

“Однушка” в Москве как 5 квартир в регионах

15.09.2022, 2:10, Разное
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На деньги, вырученные от продажи столичной квартиры, можно купить жилье большей площади или сразу несколько лотов в других регионах. Это актуально даже для владельцев скромных «однушек» на окраине со средней ценой в 10,8 млн рублей.

Продав «однушку», москвич может приобрести пять квартир в Нижнем Тагиле, или 242 кв. м. Средняя цена «квадрата» на локальном рынке составляет 44,9 тыс. рублей.

В Магнитогорске и Кургане денег хватит на покупку четырех квартир. Средняя цена кв. м в здесь составляет 53,9 тыс. и 58,2 тыс. рублей соответственно.

В таких городах, как Смоленск, Астрахань, Пенза, Саратов, Смоленск, Оренбург, Махачкала, можно рассчитывать на три квартиры, или на 130–170 кв. м.

В Ярославле, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Твери, Архангельске вырученных денег хватит на покупку двух квартир, или на 90–130 кв. м.

Всего одну квартиру, хотя и просторную, можно купить в следующих регионах: Казань (79 кв. м), Московская область (73 кв. м), Севастополь (67 кв. м), Владивосток (66 кв. м).

Наконец, в Петербурге покупатель с бюджетном в 10,8 млн рублей может рассчитывать на жилье площадью 54 кв. м, а в Сочи – на квартиру площадью 42 кв. м.


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