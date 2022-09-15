Phys: продолжительность дня на Земле увеличилась

Специалисты рассказали, что в результате нового исследования с помощью атомных часов им удалось установить – продолжительность светового дня на нашей планете увеличилась. Они подробно описали наблюдения в журнале Phys.

Хоть увеличение и незаметно для людей, оно может повлиять на процессы изменения климата и окружающей среды, говорят ученые. Они выяснили, что в последнее десятилетия Земля начинает вращаться вокруг своей оси быстрее, а это сокращает продолжительность суток.

Летом этого года зафиксировали самые короткие сутки за последние пятьдесят лет, но это не самое странное. Световой день начал увеличиваться, а почему так происходит никто не знает.