 

Phys: продолжительность дня на Земле увеличилась

15.09.2022, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты рассказали, что в результате нового исследования с помощью атомных часов им удалось установить – продолжительность светового дня на нашей планете увеличилась. Они подробно описали наблюдения в журнале Phys.

Хоть увеличение и незаметно для людей, оно может повлиять на процессы изменения климата и окружающей среды, говорят ученые. Они выяснили, что в последнее десятилетия Земля начинает вращаться вокруг своей оси быстрее, а это сокращает продолжительность суток.

Летом этого года зафиксировали самые короткие сутки за последние пятьдесят лет, но это не самое странное. Световой день начал увеличиваться, а почему так происходит никто не знает.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.22 / Проблемы со зрением могут способствовать развитию деменции

06.01.22 / Мнение: Против ввода войск!

31.08.20 / В России запретят вести антикоррупционные расследования неуполномоченным лицам

17.09.21 / Экономим воду и быстро чистим. Как приготовить яйца без воды

17.05.21 / Олег Кашин назначен новым главой издательского дома «Комсомольская правда»

12.01.21 / Всем ограничениям назло: Мадонна с бойфрендом и детьми посетила пять стран за три недели

13.06.22 / Мнение: Имидж не нужен. Будем уродами все

10.08.20 / Скандалы: «Россия вылетит из обоймы важных стран»

23.03.21 / Скандалы: Вину никто не признал

05.08.20 / СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика