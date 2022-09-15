 

Калужская икона Божией Матери: что нельзя делать 15 сентября 2022 года

15.09.2022, 0:48, Разное
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ИСТОРИЯ

Калужская икона Божией Матери является главной святыней
Калужской епархии РПЦ и считается покровительницей Калуги. Православные
отмечают праздник в честь чудотворной иконы четыре раза в году. 15 сентября она
поминается в честь избавления города от чумы в 1771 году. Обретение образа
Богоматери произошло в 1748 году.

Считается, что некая служанка Евдокия нашла сверток с холстом
в доме помещика. Она приняла изображенную женщину в темном одеянии, держащую
книгу, за игуменью и плюнула в образ. Девушка тотчас упала, разбитая параличом.
Однако Богоматерь явилась ночью родителям девушки и рассказала, как снять
наказание с нерадивой девушки. В итоге произошло чудо.

ТРАДИЦИИ

Богоугодным делом в день поминовения Калужской иконы Божией
Матери является посещение храма. Православные верят, что образ способен
излечить от многих недугов, поэтому к нему можно обращаться тем, кто имеет проблемы
со здоровьем. 15 сентября также следует проявлять милосердие к больным, посещая
лечебные учреждения. Пациентам можно принести фрукты или икону. Если перед сном
три раза прочесть тропарь Калужской, то можно получить совет по житейским
проблемам. Важно в праздничный день уделять особое внимание родителям.

ЗАПРЕТЫ

15 сентября следует соблюдать ряд ограничений. На день
почитания Калужской иконы Божией Матери нельзя много есть и категорически не
следует употреблять крепкие напитки. Любые конфликты и драки считаются небогоугодным
делом. Под запрет в православный праздник также попадают слухи и сплетни. Лучше
сегодня не заниматься финансовыми проблемами и не решать любовные вопросы.


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