Калужская икона Божией Матери: что нельзя делать 15 сентября 2022 года

ИСТОРИЯ

Калужская икона Божией Матери является главной святыней

Калужской епархии РПЦ и считается покровительницей Калуги. Православные

отмечают праздник в честь чудотворной иконы четыре раза в году. 15 сентября она

поминается в честь избавления города от чумы в 1771 году. Обретение образа

Богоматери произошло в 1748 году.

Считается, что некая служанка Евдокия нашла сверток с холстом

в доме помещика. Она приняла изображенную женщину в темном одеянии, держащую

книгу, за игуменью и плюнула в образ. Девушка тотчас упала, разбитая параличом.

Однако Богоматерь явилась ночью родителям девушки и рассказала, как снять

наказание с нерадивой девушки. В итоге произошло чудо.

ТРАДИЦИИ

Богоугодным делом в день поминовения Калужской иконы Божией

Матери является посещение храма. Православные верят, что образ способен

излечить от многих недугов, поэтому к нему можно обращаться тем, кто имеет проблемы

со здоровьем. 15 сентября также следует проявлять милосердие к больным, посещая

лечебные учреждения. Пациентам можно принести фрукты или икону. Если перед сном

три раза прочесть тропарь Калужской, то можно получить совет по житейским

проблемам. Важно в праздничный день уделять особое внимание родителям.

ЗАПРЕТЫ

15 сентября следует соблюдать ряд ограничений. На день

почитания Калужской иконы Божией Матери нельзя много есть и категорически не

следует употреблять крепкие напитки. Любые конфликты и драки считаются небогоугодным

делом. Под запрет в православный праздник также попадают слухи и сплетни. Лучше

сегодня не заниматься финансовыми проблемами и не решать любовные вопросы.