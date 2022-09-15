Посол назвал выгодополучателей от политики Запада в ситуации вокруг Украины

Политика Запада в ситуации вокруг Украины приводит к тому, что основными выгодополучателями оказываются энергокомпании и ВПК США, а Европа все больше зависит от Вашингтона, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, «в выигрыше, причем в таком, о котором ранее и не мечталось», оказались «крупные экономические акторы, энергетические компании США», при этом «политика и экономика Европы все больше впадает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле», даже «диктату», передает РИА «Новости».

Посол выразил уверенность, что «безграмотная санкционная политика» Запада против Москвы «обречена на провал», Россия «укрепляет свою независимость», а «доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут». Тем временем «положение простых граждан в западных странах стремительно ухудшается». Россия «на самом высоком уровне подтверждает нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира», сказал он.

Антонов призвал «не забывать» о ВПК США: «Аппетит приходит во время еды, а у этих ребят он бешеный, если не зверский». Кроме того, он отметил, что «воротилы от американского ВПК руководствуются» принципом «денег много не бывает». Как сообщил посол, «западный блок реализует вполне конкретные задачи». Он указал, что «на войне всегда богатели американские производители вооружений», так было «в периоды Первой и Второй мировых войн», «происходит это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов и огромное количество оружия, сделанного в США».

«Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал «наступления», – сказал Антонов.

Напомним, Антонов указал, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию. При этом «миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются», сказал Антонов.

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