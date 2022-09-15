Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против РФ вместо включения ее в список стран, являющихся, по мнению Вашингтона, «спонсорами терроризма», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения РФ в список стран – спонсоров терроризма».
Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения РФ «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.
По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение РФ в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет