 

Финляндия не исключила запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС

15.09.2022, 0:12, Новости дня
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что полный запрет туристических виз со стороны Евросоюза для россиян «вполне возможен».

В таком случае, как сообщил Хаависто, страны ЕС «должны иметь в запасе другой тип визы, например для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

«Мы сделали все, что можно было сделать на законных основаниях в этой ситуации. Нас вполне устраивает, если ЕС сделает визы предметом санкций, имеющих четкую правовую основу, которые применялись бы всеми странами ЕС», – сказал министр, добавив, что Финляндия «ждет рекомендаций ЕС» и «готова ужесточить меры».

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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