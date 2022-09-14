Человек «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина вербует заключенных на фронт в Украине. Расшифровка и видео

Вчера в соцсетях появилось видео, на котором близкий к Владимиру Путину ранее дважды судимый бизнесмен Евгений Пригожин (или «чудовищно похожий») вербует заключенных в ИК-6 республики Марий-Эл (предположительно) в «несуществующую и запрещенную законодательством в России» ЧВК «Вагнера» для участия в так называемой специальной военной операции в Украине:

– Я представитель частной военной компании. Наверно, слышали — ЧВК Вагнера называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня — приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде.

Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех — это алкоголь и наркотики. В зоне боевых действий — пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех — это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно.

Минимальный возраст, который мы берем — это 22 года. Если моложе — бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст, условно — это 50 лет. Но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок. Физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем.

Евгений Пригожин вербует заключенных в ЧВК Вагнера

Meduza

Первые заключенные, которые воевали со мной, — это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭС. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсижена тридцатка. Погиб геройски.

Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228. Исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив.

Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям. Но понимаем, что бывают ошибки.

Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней — штурмовики и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет и прошли десятки войн.

Взводы огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать.

Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, — они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, — понятно, что они попадают в замес.

После того как я вам все расскажу, пройдет собеседование. Короткое время я буду на нем, потом останутся несколько человек, которые с вами в течение двух-трех часов поговорят с каждым, посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов.

Погибшие. Тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. [Отвозят] родственникам — или захоранивают там, где вы говорите. Всех захоранивают на Аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, — хороним рядом с часовней ЧВК Вагнера в Горячем Ключе.

Далее. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир» и после этого следует расстрел.

Парни, вопросы. После вопросов все в живую очередь выстраиваются на собеседование. Время на принятие решения — пять минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет.

Вопросы гарантий и доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю. Ну что, парни, вопросы есть? Или так все рассказал, что вообще просто… Пять минут на раздумья, пока мы туда заходим. Дальше, пока здесь — решайте. Кто хочет — едет.



Евгений Пригожин — крупный российский бизнесмен, основатель группы компаний «Конкорд» и, как следует из видео и текста, на него действующее законодательство РФ не распространяется.

Отметим, согласно открытым данным «Контур.Фокуса», владеет активами на 6,4 млрд рублей. Издание «Деловой Петербург» оценило его состояние в 2019 году в 14,6 млрд рублей. С 2016 года находится под санкциями США в связи с предполагаемым влиянием на президентские выборы в США. Летом этого года Госдеп пообещал награду в 10 млн долларов за информацию о местоположении бизнесмена. С 2020 года Пригожин под санкциями ЕС и Великобритании за якобы причастность к ЧВК «Вагнер», занимавшейся, по мнению еврочиновников, незаконными поставками оружия в Ливию. Сейчас «Вагнер» участвует в «спецоперации» в Украине. Сам бизнесмен все обвинения в свой адрес отрицает. Также он неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к ЧВК.

29 ноября 1979 года Куйбышевский суд г. Ленинграда приговорил Евгения Пригожина к 2 годам условно по статье 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы по статьям УК РСФСР «кража», «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». В 1988 году он был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения.