Press TV – почти 60% французов выступают против антироссийских санкций из-за их негативных экономических последствий

Большинство французов уже к концу лета устали от антироссийских санкций, пишет Press TV со ссылкой на последний опрос. При этом почти 60% жителей Франции хотят, чтобы санкции в отношении Москвы были отменены или смягчены из-за их негативных последствий для французской экономики.

На фоне установившейся рекордной инфляции и надвигающейся долгосрочной рецессии мало кто может отрицать, что санкционная война Европы против РФ до сих пор не возымела обратный экономический эффект.

Новый опрос, проведённый ведущим французским новостным телеканалом, показал, что французы стали крайне пессимистично относиться к конфликту на Украине и всё больше раздосадованы ценой, которую им приходится платить за страну, которая даже не является частью Европейского союза или еврозоны.

Опрос показал, что почти 60 процентов респондентов хотят, чтобы санкции в отношении РФ были прекращены или смягчены, если они оказывают слишком сильное влияние на покупательную способность среднего француза.

КАМИЛЛЬ САРИ, экономист: Эти санкции совершенно безответственны с экономической и социальной точек зрения. РФ — единственная, кто получает выгоду от санкций. Они получили невероятную прибыль от растущих цен на нефть. Эта ситуация не может долго продолжаться, если учесть слабое экономическое положение Франции и еврозоны.

Франция разделилась почти поровну в вопросе о том, была ли эффективна военная и финансовая помощь Украине. Почти 85 процентов опрошенных считают, что война затянется на годы.

КАМИЛЛЬ САРИ: Ситуация такова: американцы напирают, а европейцы идут следом. В этом конфликте не умирает ни одного американца, при этом у них, в отличие от Европы, есть вся необходимая им энергия. Европе нужно сказать: «Нет, война — это не решение». Если они этого не скажут, то вскоре их экономики будут разбиты вдребезги, а среднестатистический обыватель будет довольно зол на своих лидеров.

Этот опрос идёт вразрез с заявленной позицией Брюсселя, Парижа и основных медиамагнатов Франции, но экономические трудности французского рабочего класса чрезвычайно трудно подавить.

В минувшие выходные в Париже было арестовано более 100 человек во время акции протеста движения «жёлтых жилетов», которое базируется на экономических требованиях. Многие задаются вопросом, будут ли французы всё чаще бросать вызов хорошо известным полицейским и судебным репрессиям, чтобы выразить протест против неравенства в экономике, которое, похоже, будет только усугубляться.

РАМИН МАЗАХЕРИ, корреспондент Press TV: После вызванной коронавирусом паузы «жёлтые жилеты» проводят марши по всей стране каждую субботу с тех пор, как в октябре 2021 года начался их «2-й сезон». Однако французские СМИ практически полностью игнорируют эту группу примерно с июня 2019 года.

В то время как Европа предупреждает, что нехватка энергии, вероятно, вызовет зиму морозного недовольства, новый опрос показывает, что большинство французов уже к концу лета устали от санкций в отношении России.

Рамин Мазахери, Press TV, Париж.

Дата публикации 14 сентября 2022 года.