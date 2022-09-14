Deutsche Wirtschafts Nachrichten – энергокризис грозит перерасти в «деиндустриализацию» Европы

Резкий рост цен на энергию привёл к тому, что многие европейские фирмы начинают сокращать производство или вовсе банкротиться, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, именно дешёвый российский газ раньше помогал Европе быть конкурентоспособной: теперь же может вырасти её зависимость от других регионов, а сами объёмы европейского производства рискуют резко сократиться.



AP

На протяжении десятилетий европейская промышленность привыкла к надёжным поставкам дешёвого российского газа, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако во время украинского кризиса ситуация изменилась: к примеру, в начале сентября РФ полностью остановила поставки по газопроводу «Северный поток — 1».

Последствия этого шага поставили Европу на грань рецессии и могут нанести долгосрочный ущерб европейской промышленности, пишет издание. Значительная её часть представлена сталелитейными, химическими и автомобильными концернами, которые, в свою очередь, сильно затронуты энергетическим кризисом. Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, наиболее энергоёмкие сектора, такие как металлургический, уже начинают закрывать производства, при этом ряд экспертов считает, что эти производства уже никогда не откроются вновь, что ставит под угрозу рабочие места.

Как отмечает издание, именно дешёвый российский газ помогал европейской индустрии конкурировать с богатыми на ресурсы США, а также выравнивать высокие издержки на оплату труда и зелёные технологии. Теперь же в Европе резко растут цены на энергию: из-за них крупнейший словацкий производитель Slovalco уже был вынужден остановить значительную часть своих мощностей, а также уволить 300 из 450 сотрудников.

Закрытие фабрик связано с разрушительными издержками, пишет Deutsche Wirtschafts Nachcrichten. Представители предприятий энергоёмкого сектора заявляют, что без государственной поддержки им уже этой зимой будет грозить банкротство. Норвежский производитель удобрений Yara International сократил выпуск своих европейских заводов на 65%, а голландская компания OCI намерена расширять своё производство в США, поскольку там более выгодные цены на энергию.

Сокращение европейских промышленных мощностей приводит к росту зависимости Европы от зарубежных материалов и запчастей, отмечает издание. Особенно затронуты производители металлов: один из крупнейших мировых сталелитейных концернов Arcelormittal закроет одну из своих домен в Бремене и завод в Гамбурге.

Кроме того, по данным Eurometaux, в ЕС уже почти истощились запасы цинка, что приводит к необходимости закупать металл из Китая. Также, по данным ряда аналитиков, в Европе иссякает производство первичного алюминия. Причина заключается в том, что алюминиевые производители уже не способны оплачивать счета за электричество. «Нам сейчас нужна срочная помощь, в противном случае Германии грозит деиндустриализация», — приводит издание слова главы немецкого металлургического объединения WV Metalle Франциски Эрдле.

Более того, сокращение производства на европейских заводах может перекинуться на цепочки поставок, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эта проблема может, в первую очередь, ударить по автопроизводителям, которые столкнутся с перебоями поставок компонентов. При этом кризис отмечается практически на всех отраслях производства, подчёркивает издание: его почувствовали даже производители туалетной бумаги. В частности, в сентябре этого года немецкая компания Hakle объявила о своём банкротстве.