 

Создана технология заваривания холодного кофе с помощью лазера

14.09.2022, 23:40, Разное
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Немецкие специалисты разработали новый способ заваривать кофе, который позволяет получить напиток cold-brew всего за несколько минут, что в 300 раз быстрее, чем с помощью самых дорогих кофемашин.

Способов приготовления кофе существует множество, но на данный момент особой популярностью пользуется cold-brew, подразумевающий добавление молотых зерен в холодную воду и настаивание около 24 часов. В результате вкус и аромат напитка раскрываются куда сильнее, чем при простом заваривании.

Дорогие аппараты могут сократить время ожидания до 12 часов, а новая кофемашина готовит кофе cold-brew за пару минут. В этом ей помогает лазерная установка, посылающая через жидкость и зерна импульсы высокой частоты.


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