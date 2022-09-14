Создана технология заваривания холодного кофе с помощью лазера

Немецкие специалисты разработали новый способ заваривать кофе, который позволяет получить напиток cold-brew всего за несколько минут, что в 300 раз быстрее, чем с помощью самых дорогих кофемашин.

Способов приготовления кофе существует множество, но на данный момент особой популярностью пользуется cold-brew, подразумевающий добавление молотых зерен в холодную воду и настаивание около 24 часов. В результате вкус и аромат напитка раскрываются куда сильнее, чем при простом заваривании.

Дорогие аппараты могут сократить время ожидания до 12 часов, а новая кофемашина готовит кофе cold-brew за пару минут. В этом ей помогает лазерная установка, посылающая через жидкость и зерна импульсы высокой частоты.