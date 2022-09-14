Немного пудры и зигзагообразных движений: делаем ресницы более объемными без наращивания

Можно легко сделать ресницы более яркими, пышными и красивыми без наращивания. Все довольно просто сделать самостоятельно дома.

Ресницы являются частью лица, на которую многие обращают особое внимание. Можно при помощи довольно простого лайфхака сделать визуально их гуще, создавая привлекательный и яркий образ. Вот насколько советов относительно того, как правильно использовать тушь для получения требуемого эффекта.

Завить ресницы

Чтобы сделать образ более ярким, нужно правильно подобрать тушь. Однако, прежде всего, нужно завить ресницы. Это позволит сделать визуально их гуще.

Для этого нужно использовать щипцы для завивки. Их функция заключается в том, чтобы завивать волоски, а тушь позволяет поддерживать их изгиб.

Нужно дважды завить ресницы по 10 секунд каждый раз. Изначально защипнуть волоски около глаз, а второй раз посредине. Так ресницы будут выглядеть более эффектно.

Нанести тушь

Чтобы придать ресницам дополнительный объем, нужно нанести тушь на волоски зигзагообразными движениями.

Чтобы получить более интересный результат, нужно делать движения влево вправо медленно, каждый раз доводя кисть до верха. Так нужно продолжать до получения желаемого эффекта. Также нужно тщательно прокрасить волоски в уголках глаз. Это позволит получить роскошный результат.

Нанести пудру

После того как все будет готово, нужно окунуть кисточку в рассыпчатую пудру, а затем встряхнуть, чтобы избавиться от излишков, которые не прилипли.

Нанести пудру на ресницы, предварительно покрытые тушью. Однако, наносить важно только лишь после того, как тушь высохет полностью. Нужно следить за тем, чтобы порошок не попадал в глаза, так как это вызовет неприятные ощущения и даже боль.

Повторно нанести тушь

После нанесения пудры ресницы станут светлыми или даже белыми. Именно поэтому, нужно тщательно покрыть волоски еще одним слоем туши.

Важно тщательно прокрасить волоски, чтобы они выглядели идеально черными и густыми. Для этого стоит провести кисточкой несколько раз по ресницам.

Расчесать реснички

После того как все будет готово, нужно приступить к завершающему этапу. Все дело в том, что после всего этого процесса окрашивания ресниц, они могут слипаться.

Именно поэтому, нужно тщательно расчесать волоски чистой щеточкой до того, как тушь полностью высохнет. Благодаря этому ресницы будут выглядеть густыми, но при этом естественными. Это позволит разделить волоски. В итоге будет эффект наращенных ресниц.