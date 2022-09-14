Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве на три месяца
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Деятельность ресторана «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов) приостановлена на 90 суток, следует из решения Тверского суда Москвы.
Суд признал ООО «Кайф» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность «приостановлена на 90 суток». Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, передает ТАСС.
Директор Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщила, что поводом для такого решения стали выявленные прокуратурой Москвы в июле серьезные нарушения в ресторане.
Напомним, в ходе проверок в ресторане были выявлены нарушения пожарной безопасности и оборота алкоголя, а также санитарно-эпидемиологические нарушения.
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