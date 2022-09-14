 

Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве на три месяца

14.09.2022, 22:50, Новости дня
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Деятельность ресторана «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов) приостановлена на 90 суток, следует из решения Тверского суда Москвы.

Суд признал ООО «Кайф» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность «приостановлена на 90 суток». Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, передает ТАСС.

Директор Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщила, что поводом для такого решения стали выявленные прокуратурой Москвы в июле серьезные нарушения в ресторане.

Напомним, в ходе проверок в ресторане были выявлены нарушения пожарной безопасности и оборота алкоголя, а также санитарно-эпидемиологические нарушения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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