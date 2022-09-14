 

Россиянам посоветовали не посещать граничащие с Азербайджаном районы Армении

14.09.2022, 22:50, Новости дня
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Российским туристам рекомендуется не посещать районы Армении, которые находятся у границы с Азербайджаном, сообщило посольство РФ в Армении.

Речь идет о районах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении, информирует посольство в Telegram.

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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