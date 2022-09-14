В США с помощью 3D-печати получили необычайно гибкий и прочный композит

Научные сотрудники Массачусетского технологического института и эксперты из Джорджии создали новый гибкий материал с помощью методов трехмерной печати. Они поделились результатами исследований в журнале Sci Tech Daily.

Двухфазный сплав напоминает чередующиеся слои, а его преимущество от классической литой пластмассы заключается в повышенной прочности и феноменальной пластичности. В этих показателях композит превосходит даже металлы.

Тесты продемонстрировали, что полученный материал прочнее всех составов и сплава, использующихся на данный момент. По мнению специалистов, все дело в примененном методе изготовления – спекании лазерным лучом.