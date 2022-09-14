 

В США с помощью 3D-печати получили необычайно гибкий и прочный композит

14.09.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Массачусетского технологического института и эксперты из Джорджии создали новый гибкий материал с помощью методов трехмерной печати. Они поделились результатами исследований в журнале Sci Tech Daily.

Двухфазный сплав напоминает чередующиеся слои, а его преимущество от классической литой пластмассы заключается в повышенной прочности и феноменальной пластичности. В этих показателях композит превосходит даже металлы.

Тесты продемонстрировали, что полученный материал прочнее всех составов и сплава, использующихся на данный момент. По мнению специалистов, все дело в примененном методе изготовления – спекании лазерным лучом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / НЛО помешал самолетам приземлиться в аэропорту

22.09.21 / Многие готовят на ужин, но мало кто догадывается сделать на зиму: закатываем фаршированный перец

29.05.22 / Мнение: Панацея от проблем

14.07.21 / Министр здравоохранения США скрыл членство в КПРФ

23.10.20 / Исследователи обнаружили новый вид водорослей, убивающих все живое

29.10.21 / Шесть продуктов, которые помогут поддержать здоровье суставов

17.07.20 / Огромный рой насекомых, странное существо и необычные тени в доме

10.06.22 / Мнение: Случайный гражданский

15.02.22 / Асимметрия и резко законченные линии: восемь самых распространенных ошибок с тушью и подводкой для глаз

03.04.22 / Диковинная овчарка спасла ребенка от падения в воду: видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика