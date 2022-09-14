 

Скандалы: «В Питере асфальт поролоновый?»

14.09.2022, 22:15, Разное
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Петербуржцы обвинили Комблаг в возможной коррупции после отчета о ликвидации колейностей на дорогах

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил о ликвидации колейности дорожного покрытия на площади почти 30 тысяч квадратных метров. По мнению жителей города, «упорная борьба» комитета с дефектами на дорогах – может свидетельствовать о наличии коррупции в отрасли.

Отчет о борьбе с колейностями на дорогах Комблаг опубликовал на официальной странице «ВКонтакте». В комментариях жители города на Неве заметили, что существование колейностей на дорогах, да еще и в таком количестве, может указывать на возможное существование коррупции в дорожной сфере. В доказательство они привели состояние покрытия в других регионах России, а также за рубежом.

Колею ликвидируют (ремонтируют, замазывают, убирают) ежегодно! На это выделяются государственные (то есть общие, а значит – ничьи) деньги и их можно (по мнению чиновников – нужно) присвоить. Были в Китае – НЕТ колеи. Месяц назад в Иркутске – НЕТ колеи. А движение не меньше. И заметьте, колея соответствует ширине колес не грузового, а легкового транспорта!!! У которого удельное давление на асфальт меньше, чем у каблука женской туфли. У нас в Питере асфальт поролоновый? Скорее другое – карман дырявый», — высказался петербуржец.

Кроме того, горожане напомнили комитету о несвоевременном проведении ремонта дорог, который зачастую оборачивается серьезными проблемами для жителей Северной столицы. Так, утром 14 сентября на Пулковском шоссе образовалась огромная пробка. Очевидцы отмечают, что из 4-х полос движения ради ремонта перекрыли три.

Илья Орешкин


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