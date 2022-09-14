Как будет выглядеть мост в Филевскую пойму

Раньше Мневниковская пойма была выключена из жизни Москвы, но с недавних пор этот зеленый островок на северо-западе столицы стремительно развивается. Здесь появятся и жилые, и социальные, и деловые объекты. Транспортная доступность этой территории повышается.

В прошлом году Мневниковская пойма обзавелась станциями метро. Здесь открылись “Терехово” и “Мневники”. А в ближайшем будущем пойму с районами на другом берегу свяжут два автомобильных и два велопешеходных моста.

Как будет выглядеть мост в районе улицы Мясищева, можно посмотреть на появившееся в сети проектное решение. Сооружение длиной около 350 метров соединит Хорошево-Мневники с Филевской поймой. Конструкции моста окрасятся в ярко-красный цвет. Это будет отличительной особенностью переправы.

Форма моста будет напоминать такелаж судна, то есть у конструкции будет яркий и запоминающийся силуэт. Высота подмостового пространства составит 11 метров. Это расстояние позволит водному транспорту проходить под сооружением, предназначенным для автомобилей.

“Река вдоль улицы Мясищева является судоходной, что отразится на форме и габаритах моста. Кроме того, на дизайн повлияла близость другого моста в виде паруса, который планируют построить вдоль улицы Новозаводской”, – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На мосту будет организовано четырехполосное движение. С одной стороны сооружения сделают пешеходную зону, ширина которой составит три метра, а с другой – шестиметровый участок как для пешеходов, так и для велосипедистов. Так окажется связанной между собой велосипедная инфраструктура по берегам Москвы-реки.

Направляясь к станции метро “Мневники”, пешеходы смогут насладиться живописными видами. На обеих сторонах моста сделают смотровые площадки.

Ранее

заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал о строительстве другого моста

через Москву-реку

в районе Мневниковской поймы и показывал проектное решение. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.