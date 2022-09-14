На станции метро “Варшавская” начался монтаж светильников

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14.09.2022, 22:00, Разное
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В настоящий момент во всей системе метро Москвы есть лишь одна станция метро, которая полностью закрыта на реконструкцию. Речь идет о “Варшавской”, которая была построена в 1969 году, а с 1995-го была частью самой короткой линии – Каховской, как станции “Каширская” и “Каховская”.

В 2019 году эта ветка, по сути, перестала существовать. Она превратилась в участок Большой кольцевой линии (БКЛ). На “Каширской”, которая тоже становится частью самого большого метрокольца в мире, по двум путям из четырех по сей день ездят поезда Замоскворецкой линии. “Каховская” открылась в составе БКЛ в прошлом году.

Недавно на Варшавской начался монтаж архитектурного освещения. Потолочные и настенные светильники, светодиодные конструкции и другое электрооборудование здесь уже привели в порядок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас на станции также ведется монтаж противопожарных систем, единой информационной сети, тяговой сети электропоездов и тоннельного освещения. Вентиляция станции смонтирована на 80%.

Кроме того, на “Варшавской” продолжается архитектурная отделка. На самой платформе она уже завершилась, сейчас работы ведутся в обоих вестибюлях. В западном вестибюле укладка пола гранитом и облицовка стен мрамором выполнены более чем на две трети. Также в вестибюлях монтируют металлические перфорированные панели.

Второе рождение “Варшавской” произойдет в скором времени. Она станет частью 70-километровой линии, как и другие 30 станций. 22 станции БКЛ уже открыты для пассажиров.

Кстати, территорию возле станции “Каширская” бывшей Каховской линии недавно привели в порядок. Там благоустроили два сквера возле Каширского шоссе, улицу Маршала Шестопалова и проспект Андропова, создали пешеходный маршрут через сквер от станции Большой кольцевой линии до музея-заповедника “Коломенское”. Возле “Каширской” обновили уличное освещение, установили остановки общественного транспорта. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.


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