Избегайте квадратного дизайна: какие кольца лучше всего смотрятся на коротких и пухлых пальцах

Иногда люди с пухлыми пальцами не решаются носить кольца, так как считают, что они смотрятся не слишком красиво. Однако не стоит отказываться от аксессуаров. Если пальцы полные, то можно легко подобрать кольца, которые будут выглядеть просто потрясающе.

Вот несколько вариантов колец, которые подходят просто идеально.

Какие кольца подходят для коротких полных пальцев

Прежде всего, нужно помнить о том, что украшение должно быть с камнями грушевидной или овальной огранки. Не стоит носить кольца с квадратными камнями.

Это помогает создать эффект удлинения коротких пальцев. Самое главное, чтобы размер камня был не слишком большой. Также нужно учитывать то, что металлическая полоса узкая по ширине делает пальцы визуально шире.

Немаловажным фактором является длина и ширина ногтевой пластины. Если ногти длинные и имеют заостренную форму, то в итоге пальцы будут казаться более стройными. Не стоит делать слишком вычурный и замысловатый дизайн маникюра. Лучше всего если нейл-арт будет максимально простым и элегантным.

Это играет важную роль в том, как именно кольцо будет выглядеть на руках. При выборе идеального украшения нужно учитывать форму руки, индивидуальный стиль и образ жизни.

Кольца на короткие пальцы

Если ищите идеальное украшение, то нужно обратить внимание на аксессуары, которые будут визуально удлинять пальцы, независимо от их ширины.

Лучшим вариантом станут камни прямоугольной и изумрудной формы, так как они помогут создать эффект удлинения. Однако, стоит избегать колец с большим камнем в форме изумруда.

Если на одном пальце надето несколько украшений, то это еще больше их укоротит. Мелкие камешки лучше всего не носить, так как они просто потеряются на общем фоне.

Кольца на широкие пальцы

Нужно найти такое украшение, которое не будет слишком сильно подчеркивать ширину пальцев.

Однако большим преимуществом является то, что можно подобрать аксессуары совершенно любого стиля. Это могут быть не только простые и классические кольца, но также достаточно эффектные, яркие и броские модели.

Стоит выбирать кольца с камнями овальной, прямоугольной, изумрудной или маркизной огранки. Важно избегать узких камней, так как они визуально делают широкие пальцы еще шире, а это совсем нежелательно.

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Также хорошо будут смотреться кольца с круглыми камнями в крупной оправе. Что касается толщины металла, то он должен быть средним или широким.

Интересно выглядит асимметричный дизайн и угловатые формы. Такие конструкции и формы помогают минимизировать ширину пальца. Кроме того, асимметричные украшения спрячут лишний объем и помогут проявить креативность.

Кольца на большие суставы

Если пальцы кажутся еще шире только из-за крупных костяшек, то нужно правильно подобрать украшения, которые сделают пальцы визуально уже.

Нужно выбирать более тяжелые и толстые кольца, так как они мгновенно привлекают в себе внимание, а не к ширине костяшек. Такое украшение поможет создать эффект более тонких пальцев.

Стоит избегать ношения колец с маленькими оправами, так как они обнажают достаточно много кожи с обеих сторон кольца. В итоге палец будет казаться шире, чем есть на самом деле.

Отлично будет смотреться кольцо с ореолом. Все это по причине того, что ореол создает эффект удлинения, а палец выглядит менее толстым.

Есть множество дизайнов таких колец. Они могут быть одинарными, двойными, геометрическими, винтажными, тройными.

Стоит помнить о том, что кольца с ореолом не подходят для людей с маленькими и тонкими пальцами.

Сейчас большой популярностью начали пользоваться так называемые санты из колец. Однако, если украшения достаточно крупные, то хватит и одного аксессуара.

Полезные рекомендации

Отличным решением станут широкие кольца, которые будут скрывать значительную часть кожных покровов.

Стоит избегать украшений с квадратным дизайном, так как это еще больше подчеркнет ширину пальцев.

Наличие пухлых пальцев совсем не означает то, что нужно отказываться от ношения колец. Правильно подобранный дизайн аксессуаров поможет сделать пальцы визуально стройнее и длиннее, чем есть на самом деле.

При выборе обручального кольца нужно помнить о том, что оно должно быть средней ширины, примерно 6-8 мм. Если украшение будет слишком тонким, то оно просто потеряется на пальце. Если же кольцо широкое, то это визуально подчеркнет ширину пальцев.