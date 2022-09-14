Монохромный стиль, тренчкот или деловой повседневный образ: лучшие осенние наряды для полных женщин

Осень — еще один повод сменить стиль и имидж. Если вы жаждете обновления, тогда вам очно стоит отправляться на шопинг. А чтобы знать, что выбирать, следует обратить внимание на актуальные тренды. Вдохновляемся идеями нарядов для женщин с соблазнительными формами.

Кожаное платье

Кожаные изделия очень модные в этом году. Осенью в них особенно тепло и уютно, они защищают от холода. Но пока на улице еще не минусовая температура, можно надеть платье миди с V-образным вырезом и с короткими рукавами.

Чтобы смоделировать фигуру по типу «песочные часы», нужно подчеркнуть талию поясным ремнем. Из обуви в данном контексте будут уместны ботильоны на устойчивом широком каблуке.

Если на улице прохладно, утеплитесь с помощью тренчкота. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается с кожаными изделиями. Тренчкот хорош тем, что создает приталенный силуэт, что однозначно стройнит. Если выберете изделие с широкими плечами, тогда будете казаться худее.

Монохромный стиль

Весьма изысканно и стильно смотрится комплект из клетчатой юбки и клетчаой куртки-рубашки с наружными накладными карманами. Под низ можете надеть светлую водолазку. Если юбка относительно короткая, то из обуви подойдут высокие сапоги-чулки.

Не стоит бояться одежды с принтом. Важно подбирать правильные рисунки. Чем крупнее узор — тем полнее вы кажетесь, поэтому отдавайте предпочтение мелким орнаментам и принтам.

Джинсы и блейзер оверсайз

Полные женщины могут и должны носить джинсы: причем, любых цветов. Не пугайтесь голубых или синих штанов. Чтобы чувствовать себя увереннее, наденьте сверху блейзер оверсайз. Под такую верхнюю одежду подойдут водолазки, футболки или пуловеры (желательно с V-образным вырезом).

Для создания делового повседневного образа замените синие джинсы на черные. Можете создать монохромный лук с помощью темных джинсов и темного пиджака. Чтобы наряд не получился слишком мрачным, можете разбавить и освежить его кофтой более яркого оттенка. Либо в качестве акцентных вещей можно использовать яркие аксессуары: сумочку, шарфик, ту же обувь.

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Брюки и пуловер

Для создания повседневного и в то же время элегантного лука используйте брюки и пуловер (или свитер). Беспроигрышный вариант — это кофта с V-образным вырезом. Вертикальная линия вытягивает силуэт, ваша шея кажется длиннее.

Что касается брюк, то они должны быть базового цвета. Например, белые, черные, коричневые. Яркие кислотные оттенки тоже допустимы, однако органичнее всего они смотрятся летом в жару. Осень же любит более сдержанные образы.

Старайтесь подбирать такой свитер, который не будет облегать вас слишком сильно. Если вас смущают складочки на боках, используйте утягивающее белье. Чтобы подтянуть живот, покупайте брюки с высокой посадкой. Избегайте джеггинсов, лосин, джинсов скинни. Пусть будет небольшой клеш от колен, чтобы фигуры выглядела пропорциональнее.

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Платье миди

Платья миди в тренде в текущем году, и особенно в нынешнем сезоне. Это прекрасный вариант для полных женщин, поскольку есть возможность скрыть любые свои недостатки (в отличие от мини-юбок или коротких платьев).

Вы можете выбрать приталенного кроя. А можете остановить выбор на изделии, которое не облегает фигуру. Однако чтобы оно не смотрелось как балахон, создавая бесформенный силуэт, лучше обозначьте талию поясным ремнем. Если нужно скрыть животик, выбирайте широкий ремень.

Не обязательно надевать однотонное платье. Можно остановиться на вещи с принтом. Например, «под леопарда» или «под зебру». Как ни странно, но такие рисунки не полнят. Чтобы выглядеть стройнее, сочетайте с платьем миди элегантные туфли на каблуках с острым носком. В прохладную погоду подойдут высокие ботинки.

Кардиган и джинсы

Если вам импонируют джинсы скинни, тогда сочетайте их с ботильонами или сапогами выше щиколотки. Добавьте образу больше брутальности с помощью армейских ботинок. Шнуровка спереди в данном случае будет весьма уместна, ведь с ее помощью ваши ноги кажутся длиннее и стройнее.

Что касается верха, то можете надевать свою любимую водолазку вместе с кардиганом, прикрывающим паховую зону. Обратите внимание на вязаный кардиган без пуговиц. Это трендовое изделие спасет вас в прохладную погоду. Плюс оно не стесняет свободу движений, поэтому вы будете чувствовать себя максимально комфортно.