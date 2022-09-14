Мнение: Эксперимент оказался неудачным

Эксперимент оказался неудачным

Экономист Канберрского университета Джон Хокинс опубликовал в издании «The Conversation» статью, в которой подвел итоги политики Сальвадора по переходу на биткоин в качестве национальной валюты. Хокинс отметил положительный момент – весь мир стал свидетелем грандиозного эксперимента в сфере криптовалют. Проблема в том, что все начинания провалились, а по улицам Сальвадора потекла кровь в результате экономической катастрофы.

Хокинс прямо указывает, что глава страны, Найиб Букеле, не имеет компетенций и знаний ни в криптовалютах, ни в основах экономики. Он поддался искушению легкого заработка и решил инвестировать в самый нестабильный и непредсказуемый, никем не регулируемый рынок. Но Букеле не смог сделать даже этого, так как из озвученного пакета инвестиций на покупку биткоинов на $100 млн. он не собрал и половины.

Еще один минус политики Букеле в том, что ему поверили только рядовые сальвадорцы, и то в небольшом числе. Трудно привлекать иностранные инвестиции, когда МВФ прямо призывает главу страны отменить рискованные законы, а он в ответ постит ехидные мемы в Twitter. После двукратного падения биткоина оказалось, что бедная страна Сальвадор не только ничего не заработала, но и многое потеряла. Криминальные круги, которые мечтали стать крипто-богачами, вновь вернулись к привычному грабежу и насилию на улицах

https://www.techcult.ru/internet/11265-eksperiment-salvadora-provalilsya – цинк

Самое смешное, что еще весной можно было встретить людей, которые на полном серьезе доказывали, что "ты не понимаешь, за подобными экономиками будущее".

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